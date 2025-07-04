Ordu'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçede akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Zaman zaman şiddetini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağış nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.
Yağışın sürdüğü ilçede belediye ekipleri iş makineleriyle olumsuzluk yaşanan bölgelerde su tahliye çalışması yürütüyor.
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