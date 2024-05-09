Ordu merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı

Ordu merkezli 2 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah kaçakçılığına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında Ordu ve İstanbul'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramada, 4 ruhsatsız tabanca, 5 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 2 av tüfeği şarjörü ile 261 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.İ, F.B, N.İ, H.İ. ve E.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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