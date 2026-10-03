Ordulu üretici, yağış nedeniyle kurutamadığı fındığını Tokat Başçiftlik\'te kurutuyor

Ordulu üretici, yağış nedeniyle kurutamadığı fındığını Tokat Başçiftlik'te kurutuyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fındık sezonunun yağışlı geçmesi nedeniyle ürününü kurutamayan Ordulu üretici, mahsulünü Tokat'ın Başçiftlik ilçesine getirdi. Üretici, fındıklarını hazırladığı alana sererek güneşte kurutmaya başladı.
TOKAT (AA) – Ordulu üretici fındığını kurutmak için Tokat'ın Başçiftlik ilçesine geldi.
Ordulu fındık üreticisi Vahit Bülbül, yağışlı havadan etkilenen mahsullerini kurutabilmek için Tokat'ın Başçiftlik ilçesine getirdi. Bülbül, fındıklarını hazırladığı alana sererek güneşte kurutmaya başladı.
Bülbül, topladığı fındığı aşırı yağış sebebiyle kurutamadığı için Tokat'ın Başçiftlik ilçesine getirdiğini söyledi.
Havanın sürekli yağışlı gittiğini belirten Bülbül, "Yağışlı hava koşulları sebebiyle ürünü kurutamadık. Fındık sezonunun yağışlı geçmesi sebebiyle ürünümü Tokat'ın Başçiftlik ilçesine getirmek zorunda kaldım." dedi.
Kaynak: AA
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