Orman Genel Müdürlüğü, Antalya, İzmir ve Bursa'daki Yangınlara Müdahale Ediyor

(ANKARA) - Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Antalya, İzmir ve Bursa'da meydana gelen yangınlara müdahale ettiklerini açıkladı.
Orman Genel Müdürlüğü, Antalya Merkez ile İzmir'in Bergama ve Bursa'nın Nilüfer ilçelerinde meydana gelen yangınlara havadan ve karadan müdahale ettiklerini bildirdi. OGM, yangınları kontrol altına almak için mücadele verdiklerini belirtirken vatandaşları, hava sıcaklarının yüksek olduğu son günlerde orman yangınlarına karşı uyardı.
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