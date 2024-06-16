Orman Genel Müdürlüğü, Erozyonla Mücadele İçin 40 Bin 849 Hektar Alanda Kontrol Çalışmaları Gerçekleştirdi

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Orman Genel Müdürlüğü, erozyonla mücadele kapsamında geçen yıl 40 bin 849 hektar alanda kontrol çalışmaları gerçekleştirdi.

AA muhabirinin Orman Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye, coğrafi konumu, iklimi, topografyası ve toprak şartları nedeniyle çölleşme/arazi tahribatına, erozyona ve kuraklığa karşı son derece hassas bir yapıda bulunuyor. İklim değişikliği ve insan etkinlikleriyle birlikte erozyon ve kuraklığın etkileri de giderek artıyor.

Arazi tahribatı sonucu, sadece tarım arazileri ve meralar gibi üretim alanlarında değil, aynı zamanda orman, sulak alan, bozkır ve maki gibi doğal alanlarda da ekolojik ve ekonomik verimliliğin azalması veya kaybı görülüyor.

Yer kabuğu yüzeyindeki üst toprağın 1 santimetresi birçok faktöre bağlı olarak 100 ila 400 yıl arasında oluşurken dünya çapında her yıl ortalama 75 milyar ton toprak su ve rüzgar erozyonuyla taşınıyor.

Söz konusu sorunlar dünya gündemindeki yerini korurken Orman Genel Müdürlüğü de ağaçlandırma, erozyon kontrolü, mera ıslahı, çölleşmeyle mücadele, sel ve çığ kontrolü çalışmaları yürüterek, entegre havza projelerini hayata geçiriyor ve uygulamalarını yapıyor.

Mera ıslahı ve toprak muhafazası çalışmaları

Kurumun geçen yıl yatırım programında yer alan Erozyonla Mücadele ve Toprak Muhafaza Projesi kapsamında 15 bin 285 hektarı sel kontrolü olmak üzere, toplam 40 bin 849 hektar alanda toprak muhafaza tesis (erozyon kontrolü), 80 bin hektar alanda toprak muhafaza çalışması tamamlandı.

Orman Genel Müdürlüğünün söz konusu çalışmaları yıllara göre incelendiğinde, erozyonla mücadele çalışmaları kapsamında 2019'da 16 bin 538 hektar, 2020'de 20 bin 902 hektar, 2021'de 36 bin 695 hektar ve 2022'de 36 bin 88 hektar alanda faaliyet gerçekleştirildiği görüldü.

Geçen yıl 40 bin 849 hektarda yapılan erozyon kontrol çalışması için 207 milyon 827 bin lira harcandı.

Mera ıslahı faaliyetleri kapsamında da 12 bin 775 hektar alanda çalışmalar tamamlandı. Söz konusu uygulamalar için 18 milyon 589 bin lira harcama gerçekleştirildi.

Murat ve Çoruh havzalarında erozyon kontrolü

Türkiye'deki su havzalarının ve doğal kaynakların korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımına ilişkin orta ve uzun vadeli kararlara ve yatırım programlarına rehberlik sağlamak, toplumun havzaların ekolojik, ekonomik, sosyal, kültürel fayda ve hizmetleriyle ilgili ihtiyaç ve beklentilerinin sürdürülebilir olarak karşılanması için yapılacak çalışmalara yol göstermek amacıyla hayata geçirilen "Ulusal Havza Rehabilitasyonu Strateji Belgesi"nin hazırlık süreci de 2021'de tamamlandı.

Ordu'nun 12, Tokat'ın 3 ilçesini kapsayan Bolaman Çayı Havzası Rehabilitasyon Projesi'nde, mera ıslahı, sel kontrolü çalışmaları, donanım alımı, teknik kapasite gelişimi ve diğer müşavirlik işlemleri için 9 milyon 407 bin liralık yatırım yapıldı.

Yozgat, Sivas, Çorum ve Tokat'ı içine alan Çekerek Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında da mera ıslahı, erozyon ve sel kontrolü çalışmaları için 15 milyon 189 bin lira harcama gerçekleştirildi.

Havza rehabilitasyon çalışmaları için yapılan harcama 24 milyon 596 bin lirayı buldu.