Yangın Şüphelisi Adliyeye Sevk Edildi

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Bursa'nın Orhaneli ilçesi Harmancık Yolu Meyran mevkisinde çıkan ve kısa sürede geniş bir alana yayılan orman yangınıyla ilgili şüpheli olarak gözaltına alınan Ufuk A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Yiğithan HÜYÜK-Hüseyin SEZGİN/ BURSA,
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