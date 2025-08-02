Orman yangınında şehit olan AKUT gönüllüsü Sarıyıldız'ın diploması ailesine teslim edildi - Son Dakika
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Orman yangınında şehit olan AKUT gönüllüsü Sarıyıldız'ın diploması ailesine teslim edildi

02.08.2025 12:37
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Eskişehir'deki orman yangınında şehit olan AKUT gönüllüsü Tekin Enes Sarıyıldız'ın mezun olduğu okuldan alamadığı diploması, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Ünal tarafından Ankara'daki ailesine teslim edildi.

Eskişehir'deki orman yangınında şehit olan AKUT gönüllüsü Tekin Enes Sarıyıldız'ın mezun olduğu okuldan alamadığı diploması, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Ünal tarafından Ankara'daki ailesine teslim edildi.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla Mahallesi'nde 22 Temmuz'da çıkan orman yangınına müdahale eden 5'i orman işçisi, 5'i AKUT gönüllüsü olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Yangında hayatını kaybedenler arasında üniversite öğrencisi AKUT gönüllüsü Tekin Enes Sarıyıldız da vardı. 24 yaşındaki şehit Sarıyıldız, 18 yaşından bu yana AKUT'ta gönüllü olarak görev yapıyordu.

Şehit Sarıyıldız, Gazi Üniversitesi'nde Fen Fakültesi İstatistik Bölümü son sınıf öğrencisiydi. Son sınavını da başarıyla geçen Sarıyıldız, mezuniyet diplomasını alamamıştı.

Ailesinin oğullarının diplomasını görme hayalini gerçekleştirmek için üniversite yönetimi harekete geçti. Sarıyıldız'ın diploması, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Ünal tarafından Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşayan ailesine teslim edildi.

Rektör Ünal, aileye yaptığı ziyarette, Sarıyıldız'ın anne ve babasına başsağlığı dileyerek, şehit Sarıyıldız için Kuran'ı Kerim okudu.

Ardından diplomayı aileye veren Ünal, şehit Sarıyıldız'ın topluma faydalı bir evlat olduğunu söyledi. Ünal, "Bu vatan hepimizin. Vatana sahip çıkmak yolunda kendi canını, canlar kurtarılsın diye feda eden bir evlat için buradayız. Bu evlatlarımızın hakkı ödenmez. Ne kadar hayırlı bir evlat yetiştirdiniz, bugün görüyoruz. Allah, sizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

"Çok zeki ve pırlanta gibi bir çocuktu"

Şehidin babası Tekin Sarıyıldız, AA muhabirine, oğlunun hayallerini ve gönüllü çalışmalarını anlattı.

Eşi Reyhan'ın oğulları üzerinde çok emeği olduğunu belirten Sarıyıldız, diplomasını almayı çok istediğinden bahsetti.

Oğullarının yarım kalan hayallerinden birinin diplomasının kendilerine verilerek tamamlandığını kaydeden Sarıyıldız, oğlunun diplomasını aldıktan sonra Veterinerlik Fakültesine devam etmek istediğini aktardı. Sarıyıldız, "Oğlum, çok zeki ve pırlanta gibi bir çocuktu. Vatan evladımız, bir tek Enes değil, bütün arkadaşları pırlanta gibi çok zeki ve çok özel çocuklardı." dedi.

"Allah, benim oğlumu AKUT için dünyaya getirmiş"

Oğulları Tekin Enes Sarıyıldız'ın 18 yaşından bu yana AKUT gönüllüsü olduğuna dikkati çeken Sarıyıldız, şunları dile getirdi:

"Allah, benim oğlumu AKUT için dünyaya getirmiş. Hep söylüyordum 'Burası senin babaevin, AKUT kendi evin.' diye. O kadar benimsemişti, çok seviyordu. Ormancılar da dahil hepsi çok özel çocuklar. Gerçekten Türkiye'nin çok büyük kıymetleri, Türkiye'nin değil aslında dünyanın çok büyük kıymetleri. Bir ağacın, bir kurdun, bir kuşun milliyeti yoktur. Bütün dünyanın varlığıdır. Oğlum vatanını çok severdi, vatan şehididir oğlum, ayrıca dünya ve sevgi şehidi." diye konuştu.

Sarıyıldız, oğlunun izci arkadaşlarının kendilerini ziyarete geldiğini anlatarak, "Liderlerine özellikle söyledim; eğitim illaki verilecek ama öncelikle kim olursa olsun içine sevgi koyun. Sevgi olduğu zaman her şey o kadar güzel oluyor ki. Bu çocukların isteyerek, gülerek gitmeleri, birbirlerine sarılarak şehit olmaları, sevginin ve bağlılığın eseri. Ülkemizi sevgi kurtaracak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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