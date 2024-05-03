Ormana atılan çöpler tek tek toplandı - Son Dakika
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Ormana atılan çöpler tek tek toplandı

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Orman benim' kampanyası kapsamında, Türkiye genelindeki 81 ilde ormana atılan çöpler toplandı. Etkinliğe Vali Yardımcısı, Bursa Orman Bölge Müdürü ve gönüllü vatandaşlar katıldı. Orman yangınlarının artmasıyla birlikte, çöplerin temizlenmesi ve yanıcı maddenin azaltılmasıyla yangınların önüne geçilmeye çalışılmaktadır.

03.05.2024 19:02
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Ormana atılan çöpler tek tek toplandı

BURSA - 81 ilde Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman yangınlarını önlemek amacıyla düzenlenen "Orman benim" kampanyasında ormana atılan çöpler toplandı.

Türkiye genelinde 81 ilde Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman yangınlarını önlemek maksadıyla düzenlenen "Orman benim" kampanyası çerçevesinde, ormana atılan çöpler toplandı. Etkinliğe Vali Yarcımcısı Mustafa Kılıç, Bursa Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürü Sakip Yalta, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü vatandaşlar katıldı.

İklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkisiyle orman yangınlarının arttığını belirten Bursa Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artan orman yangınları ile mücadele çalışmalarında önceliğimiz, yangın öncesi önleyici tedbirlerdir. Yangının çıkmaması en iyi tedbirdir. Son 10 yılın yangın istatistiklerine baktığımızda çıkan orman yangınlarinın yüzde 90'ının insan kaynaklı çıktığı görülmektedir. Yanma olayı oksijen, ısı ve yanıcı maddenin uygun miktarlarda olmasi ile meydana gelmektedir. Yangın başladıktan sonra yangının şiddetini arttıran veya azaltan en büyük etken yanıcı madde miktarıdır. Yanıcı madde çok olursa büyük yangınlar ile karşılaşmaktayız. Bakımlı ve temiz ormanlarda yanıcı madde miktarı azaldığından yangını büyümeden kontrol altına alabilmekteyiz. Orman içi ve bitişiğindeki yol kenarlarında, tarım arazileri ve yerleşim yerleri kenarlarındaki ormanlarda yanıcı maddenin azaltılması, çöplerin temizlenmesi, orman yangınlarının olumsuz etkilerinin azaltılmasını sağlamaktadır. Bugün burada ormanın içerisindeki çöpleri ve dalları temizleyerek yanıcı madde miktarını azaltacağız" şeklinde konuştu.

Vatandaşlar ellerinde çöp poşetleriyle ormanlık alana girerek çöpleri tek tek topladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Ormana atılan çöpler tek tek toplandı - Son Dakika

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