Orta Şehit Uhud Kadir Işık Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Mezuniyet Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Orta Şehit Uhud Kadir Işık Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Orta Şehit Uhud Kadir Işık Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde, öğrencilere başarılar dileyen okul müdürü Sümeyra Şahin, gençleri geleceğin liderleri olarak nitelendirdi. Törenin sonunda okul birincisi olan öğrenci, flama ve Türk bayrağını öperek 11. sınıf birincisine teslim etti ve tören kep atılmasıyla sona erdi.

13.06.2024 15:46
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Orta Şehit Uhud Kadir Işık Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi.

Okulun toplantı salonunda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Okul müdürü Sümeyra Şahin, burada yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencilere bundan sonraki yaşamlarında başarı diledi.

Mezuniyet ile lise hayatının sona erdiğini belirten Şahin, "Bu süreçte emekleriniz, azimleriniz ve başarılarınızla hepimizi gururlandırdınız. Geleceğin liderleri olacak gençler olarak, dünyayı daha iyi bir yer haline getirecek güce sahipsiniz. Sizlere hayatınızın yeni döneminde başarılar diliyorum. Unutmayın ki her başarı bir ekip çalışmasıyla elde edilir." dedi.

Konuşmanın ardından 12. sınıf öğrencilerinden okul birincisi olan Sudenur Latife Börekci, 11. sınıf okul birincisi olan Ebrar Akbulut'a okulun flamasını ve Türk bayrağın öperek teslim etti.

Öğrencilere belgelerinin verilmesinin ardından tören, kep atılmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

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