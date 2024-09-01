Ortahisar Belediyesi Engelli Kardeşlere Tekerlekli Sandalye Sağladı - Son Dakika
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Ortahisar Belediyesi Engelli Kardeşlere Tekerlekli Sandalye Sağladı

Ortahisar Belediyesi Engelli Kardeşlere Tekerlekli Sandalye Sağladı

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya tarafından başlatılan mavi kapak toplama kampanyası sayesinde doğuştan kas hastası engelli kardeşlere tekerlekli sandalye alındı. Kampanya kapsamında toplanan mavi kapaklar geri dönüşüme gönderilerek tekerlekli sandalyeler temin edildi ve engelli kardeşlere teslim edildi.

01.09.2024 14:46
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Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya tarafından "Geri Dönüştürerek Engelleri Aşıyoruz" adıyla başlatılan mavi kapak toplama kampanyası sayesinde doğuştan kas hastası engelli kardeşlere tekerlekli sandalye alındı.

Ortahisar Belediyesinden yapılan açıklamada, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın başlattığı mavi kapak toplama kampanyasının amacına ulaştığı bildirildi.

Geri dönüşüme gönderilen mavi kapaklar sayesinde Trabzon'un Düzköy ilçesinde doğuştan kas hastalığı bulunan engelli iki kardeşin tekerlekli sandalyeye kavuştuğu aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ortahisar Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü ve İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, temin edilen tekerlekli sandalyeleri, Düzköy İlçesi Doğankaya Mahallesi'nde yaşayan ve doğuştan kas hastalığı nedeniyle engelli olan 17 yaşındaki Zehra Kum ve 18 yaşındaki Celil Kum'a teslim etti. Tekerlekli sandalye hediye edilen Zehra ve Celil kardeşler büyük sevinç yaşarken, Ortahisar Belediyesi personellerine ve Başkan Ahmet Kaya'ya teşekkür etti."

"İki yavrumuzun engellerini aşmasına yardımcı olmaktan büyük mutluluk duyduk"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya da bu iyilik hareketinin sosyal belediyecilik anlayışının gereği olduğuna dikkati çekerek, kampanyanın kısa sürede büyük yankı uyandırdığını belirtti.

Kaya, yürütülen kampanyayla hem çevrenin korunmasını hem de engelli bireylere yardım eli uzatmayı amaçladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Burada iki yavrumuzun engellerini aşmasına yardımcı olmaktan büyük mutluluk duyduk. Kampanyamızın başlatılması ve yürütülmesi süreçlerine katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımızı topladığı mavi plastik kapakları belediyemize getirip engelli bireylerimizin tebessümüne aracı olmaya davet ediyorum."

Etüt Proje Müdürü Mustafa Özer İskender de kampanyanın devam ettiğine işaret ederek, "Kızımız, Ahmet Başkanımızın selamını aldı, çok mutlu oldu, gözlerinin içi çok güldü. Ben de hayatımda bu kadar güzel gülen bir insan görmemiştim. Geleceğe umutla baktı. Kampanyamız devam ediyor. Başkanımızın genelgesi ile bütün müdürlüklerimiz kampanyaya katılıyor. Ayrıca muhtarlıklarımız, tüm okullarımız ve tüm kenti kampanyanın içine katmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ortahisar Belediyesi Engelli Kardeşlere Tekerlekli Sandalye Sağladı - Son Dakika

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