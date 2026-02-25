Ortahisar'da "Yere Atma, Potaya At" Projesiyle Çocuklara Geri Dönüşüm Bilinci Aşılanıyor - Son Dakika
Ortahisar'da "Yere Atma, Potaya At" Projesiyle Çocuklara Geri Dönüşüm Bilinci Aşılanıyor

25.02.2026 11:44  Güncelleme: 12:47
Ortahisar Belediyesi, çocuklara sıfır atık bilinci kazandırmak ve geri dönüşümü teşvik etmek amacıyla okullara “Yere Atma, Potaya At” sloganıyla atık toplama kumbaraları yerleştiriyor. Belediye Başkanı Ahmet Kaya, “Bu eğlenceli atık toplama kumbaraları sayesinde geri dönüşüm süreci, çocuklarımız için hem eğlenceli hem de teşvik edici bir uygulamaya dönüşmüş olacak” dedi.

Sürdürülebilir çevre yönetimini teşvik etmek ve geri dönüşüm materyallerini yeniden ekonomiye kazandırmak için çalışmalara devam eden Ortahisar Belediyesi, yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Atık yönetimini topluma yaymayı ve öğrencilerde bilinç oluşturmayı hedefleyen "Yere Atma, Potaya At" projesi kapsamında geri dönüşümü teşvik eden basket potası şeklindeki PET şişe toplama üniteleri okullara hediye ediliyor.

50 adet atık potası okullara yerleştiriliyor

Proje kapsamında Ortahisar Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü tarafından üretilen 50 adet potalı atık toplama kumbarası, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından düzenli ve yüksek miktarda atık toplayan okullara hediye edilmeye başladı. Proje kapsamında ilk atık potası Esentepe Mahallesi'nde bulunan Atatürk Orta Okulu'na hediye edildi.

Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Özer İskender, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ezgi Kazan ve müdürlük görevlilerinin katılımıyla düzenlenen teslim töreninde, öğrencilere atıkların potaya atılması çağrısı yapıldı.

"Bütün öğrencilerimizi geri dönüşüm materyallerini bu potalara atmaya davet ediyoruz"

İskender, sıfır atık yaklaşımının yalnızca atık miktarını azaltmayı değil, aynı zamanda iklim değişikliğinin etkilerini hafifletmeyi, doğal kaynak tüketimini azaltmayı ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakmayı hedeflediğini söyledi. Sürdürülebilir bir yaşam için materyallerin geri dönüşümünün çok önemli olduğunu belirten İskender, "Çocuklarımızı hem spora teşvik etmek hem de atık biriktirmeye katkı sağlamak için 50 adet atık potasını okullarımıza teslim edeceğiz. Bu kapsamda ilk atık potamızı Atatürk Orta Okulu'na hediye ettik. 'Yere Atma, Potaya At' diyoruz ve bütün öğrencilerimizi geri dönüşüm materyallerini bu potalara atmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Çocukları çevreye duyarlı bireyler olarak yetiştirmeyi öncelikli sorumlulukları olarak gördüklerini belirten Kaya ise "Çocuklarımıza sıfır atık bilincini sevdirerek kazandırmak amacıyla, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü'müz tarafından üretilen ve geri dönüşümü teşvik eden basket potası şeklindeki PET şişe toplama kumbaralarını okullarımıza hediye ediyoruz. Bu eğlenceli atık toplama kumbaraları sayesinde geri dönüşüm süreci, çocuklarımız için hem eğlenceli hem de teşvik edici bir uygulamaya dönüşmüş olacak. Doğayı sevme ve koruma bilinci, çocuklarımıza verebileceğimiz en büyük mirastır. Ortahisar Belediyesi olarak doğayı korumaya ve gelecek nesillerimize çevre bilincini aşılamaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

