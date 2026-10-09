Ortak Liste lideri Cebbarin, hükümeti devirmek için muhalefetten program istedi

İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimlerde kilit bir rol oynaması beklenen İsrail vatandaşı Filistinlilerin temsil edildiği Ortak Liste'nin lideri Yusuf Cebbarin, mevcut hükümeti devirmek amacıyla muhalefetle olası bir koalisyona veya işbirliğine kapı aralarken, bunun için muhalefetin siyasi programını görmek istediklerini dile getirdi.

Hadash, Taal ve Balad partilerinden oluşan Ortak Liste'nin seçimlere katılımı, İsrail Meclisi Merkez Seçim Komitesi tarafından engellenmek istendi. Buna karşın, Yüksek Mahkeme'nin bu kararı iptal etmesiyle Filistin asıllı İsrail vatandaşlarını temsil eden Ortak Liste'nin seçimlere katılımı kesinleşti.

Ortak Liste lideri Cebbarin, İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimlere ilişkin değerlendirmelerini AA muhabiriyle paylaştı.

"Bu hükümeti devirmek için 27 Ekim'de sandığa gitmek gerekiyor"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun liderliğini yaptığı hükümetin kontrolünde geçen dört yılın çok zorlu bir dönem olduğunu vurgulayan Cebbarin, şunları söyledi:

"Gazze'ye yönelik soykırım, Batı Şeria'da yerleşimcilerin terör eylemleri, İsrail içinde Arap vatandaşlara yönelik baskı politikaları, özgürlüklerin kısıtlanması, topraklara el konulması ve evlerin yıkılması, Arap vatandaşlar bu hükümetin tehlikesini, faşist tavrını hissediyor. İşte bu nedenle bu hükümeti devirme konusunda güçlü ve ciddi bir istek var."

Cebbarin, İsrail vatandaşı Filistinlileri oy vermeye çağırarak, "Bu hükümeti devirmek için 27 Ekim'de sandığa gitmek gerekiyor; umarız ki seçime katılım oranları eşi görülmemiş düzeyde olur." ifadelerini kullandı.

Filistinlilere karşı nefret söylemi ve terör eylemleri nedeniyle "Kah" hareketi, geçmişte İsrail'de yasa dışı ilan edildi. Netanyahu hükümetindeki aşırı sağcı figürler sicillerinde bu hareketle ilişkileriyle tanınıyor.

Ortak Liste'nin seçimlerdeki kilit konumuna işaret eden Cebbarin, İsrail Başbakanı Netanyahu, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in oluşturduğu "Kahanist" hükümetin göreve devam etmesini engelleyeceklerini kaydetti.

"Seçimler Filistin halkının geleceği açısından da varoluşsal öneme sahip"

Filistin asıllı siyasetçi, kamuoyu yoklamalarına göre gerek iktidar gerekse de muhalefet bloğunun koalisyon kurmak için gerekli 61 milletvekilinin desteğine ulaşamadığına işaret ederek, bu nedenle Ortak Liste'nin seçimler sonrasında önemli bir güç olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Kimin meclis başkanı, kimin başbakan olacağına etki edeceklerini dile getiren Cebbarin, seçimler sonrası elde ettikleri gücü İsrail içindeki Filistinlilerin faydasına kullanacaklarını vurguladı.

Cebbarin, Netanyahu'nun en büyük rakibi olarak görülen Gadi Eisenkot'u koalisyon kurması için destekleyip desteklemeyeceklerine ilişkin soruya şu şekilde cevap verdi:

"Şu anda belirli bir tutum açıklamak için henüz erken olduğunu düşünüyoruz. Sonuçlar açıklandıktan sonra durumu değerlendireceğiz ve farklı kampların nasıl şekilleneceğini göreceğiz. Elbette Netanyahu'nun alternatifi olmak isteyenlerin siyasi programını duymak istiyoruz."

Sadece isimlerin değil, politikaların değişmesinin peşinde olduklarını ifade eden Cebbarin, muhalefet partilerinin siyasi tutumunda da değişiklik olmasını umduklarını söyledi.

Cebbarin, bu seçimlerin "kader seçimleri" olduğunu vurgularken, sebebini şu sözlerle açıkladı:

"Önceliklerimizin en başında bu aşırı sağcı, faşist hükümeti devirmek var. Son yıllarda bu hükümet yüzünden çok acı çektik. Bu hükümetin politikaları, savaşları, ayrımcılığı ve Yeşil Hat'ın her iki tarafındaki apartheid politikalarıyla, tekrar iktidar olmasının büyük bir tehlike oluşturduğunu görüyoruz. Bu seçimler, İsrail içindeki Filistinliler olarak konumumuz ve genel olarak Filistin halkının geleceği açısından da varoluşsal öneme sahip olabilir."

Son seçimlerde oy kullanma oranının yüzde 55'in altında kaldığına işaret eden Cebbarin, İsrail vatandaşı Filistinlilerde bu seçimlerde sandık başına gitmenin önemi konusunda bir farkındalık olduğunu belirterek, "Yüzde 70'i aşan bir katılım oranı, bu hükümeti devirmenin garantisi olabilir." diye konuştu.