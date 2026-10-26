Ortak Liste'nin silahlı gözlemci yasağı başvurusunu İsrail Yüksek Mahkemesi reddetti - Son Dakika
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Ortak Liste'nin silahlı gözlemci yasağı başvurusunu İsrail Yüksek Mahkemesi reddetti

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İsrail Yüksek Mahkemesi, silahlı sandık gözlemcisi yasağı başvurusunu reddetti. Adalah, Ortak Liste ile yapılan başvurunun reddini, kararın Arap yerleşimlerindeki sandık başlarında silahlı milisler gibi boy gösterilmesine olanak tanıdığı gerekçesiyle eleştirdi.

İsrail Yüksek Mahkemesi, yarın yapılacak genel seçimlerde sandık görevlileri ve parti gözlemcilerinin seçim merkezlerine silahlı gelmesinin yasaklanması için yapılan başvuruyu reddetti.

İsrail'deki Arap Azınlık Hakları Hukuk Merkezi (Adalah) ile İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Liste, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi ve aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi'nin, Filistinlilerin yoğun yaşadığı bölgelerdeki sandıklara yaklaşık 2 bin "gözlemci" göndereceğini açıklaması üzerine mahkemeye başvurdu.

Adalah'tan yapılan açıklamaya göre başvuruda, sandık görevlileri ve parti gözlemcilerinin sandık başlarında ateşli silah taşımasının yasaklanması talep edildi.

Silahlı gözlemcilerin Filistinli seçmenler üzerinde baskı oluşturabileceği ve şiddet olaylarına yol açabileceği uyarısında bulunan Adalah, sivil gözlemcilerin silahlı şekilde Filistinlilerin yoğun yaşadığı bölgelerdeki sandıklara gönderilmesinin ciddi risk oluşturduğunu vurguladı.

Yüksek Mahkeme ise polisin gözlemcilerin silahlı şekilde sandık başlarında bulunmasının bir tehdit unsuru olmadığına ilişkin değerlendirmesine katılarak başvuruyu reddetti.

Mahkemenin kararına tepki gösteren Adalah, "Mahkemenin kararı, fiilen Netanyahu ve Smotrich'in bu provokasyonuna katılanların Arap yerleşimlerindeki sandık başlarında silahlı milisler gibi boy göstermesine olanak tanıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin bölgede saldırılara imza attığı dört yıllık döneminin ardından seçmenler 1988'den bu yana ilk kez zamanında yapılacak genel seçim için yarın sandık başına gidecek.

Sayıları yaklaşık 1,2 milyona ulaşan (toplam nüfus içindeki oranı yaklaşık yüzde 21 olan) İsrail vatandaşlığına sahip Filistinliler de seçimlerde oy kullanacak.

Kaynak: AA
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