Ortaköy Sahili'nde yol çöktü! 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ortaköy Sahili'nde yol çöktü! 1 kişi hayatını kaybetti

Ortaköy Sahili'nde 2 kişi, inşaat çalışması yapılan yolun çökmesi üzerine denize düştü. Bölgeye itfaiye, sağlık ekipleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk edildi. Denize düşen bir kişi kurtarılırken dalgıçlar diğer kişinin cansız bedenine ulaştı.

13.02.2024 11:16
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Ortaköy Sahili'nde inşaat çalışması yapılan alanda çökme meydana geldi, olay sonrası 2 kişi denize düştü. Olayın ihbar edilmesi sonrasında olay yerine sağlık, sahil güvenlik, polis, itfaiye ekipleri ve dalgıç sevk edildi. Denize düşen bir kişi çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken diğer kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

ESKİ İSPARK OTOPARKI'NDA FORE KAZIK ÇALIŞMASI

Olayda yaralı kurtulan şahıs, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Bölgede olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlatırken alanın daha önce İSPARK'a ait otopark olarak kullanıldığı, çökmenin fore kazık uygulaması yapılırken yaşandığı öğrenildi.

Ortaköy Sahili'nde yol çöktü! 1 kişi hayatını kaybetti
Ortaköy Sahili'nde yol çöktü! 1 kişi hayatını kaybetti
Ortaköy Sahili\'nde yol çöktü! 1 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Ortaköy Sahili'nde yol çöktü! 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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