Osmaneli\'de eTwinning projesi hakkında bilgi verildi

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Hisarcık Beşevler İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan eTwinning projesiyle ilgili Kaymakam Yüksel Ünal'a bilgi verildi.

Hisarcık Beşevler İlkokulu 2/A sınıfı öğrencileri Türkiye, Azerbaycan, Portekiz ve Romanya'dan proje ortaklarıyla yürütülen "Our Traditional Games - Geleneksel oyunlarımız" adlı proje kapsamında hazırlanan proje dergisini, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, Okul Müdürü Gencer Balcı, Proje Kurucusu Birsen Eren ile ziyaret ettikleri Ünal'a sundu.

Makamında ilkokul öğrencileri kabul eden Ünal, proje ekibine tek tek teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.