Osmaneli'de ilçe idarecileri vatandaşlarla bayramlaştı - Son Dakika
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Osmaneli'de ilçe idarecileri vatandaşlarla bayramlaştı

Osmaneli\'de ilçe idarecileri vatandaşlarla bayramlaştı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Kaymakam Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Bekir Torun, vatandaşlarla bayramlaştı.

16.06.2024 13:42
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Kaymakam Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Bekir Torun, vatandaşlarla bayramlaştı.

Ertuğrulgazi Camisinde vatandaşlarla bayramlaşan Ünal, birlik ve beraberliğin önemini vurguladı.

Ünal, bayramlarda aile büyüklerinin hayır dualarının alındığını, çocukların sevindirildiğini, öksüz ve yetimlerin unutulmadığını belirterek, "Sizlerden bu bayramda özellikle şehitlerimizin yakınlarını, kahraman gazilerimizi yalnız bırakmamanızı istirham ediyorum. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten duygularla kutluyor ve bayramın Osmaneli'mize, ilimize, ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık, esenlik getirmesini diliyorum." diye konuştu.

Torun da nice bayramlara barış ve huzur içinde ulaşmayı temenni ederek, "Kurban Bayramı'nın ilçemize, devletimize, milletimize ve tüm İslam alemine barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Başta şehitlerimizin emanetleri olan ailelerinin, gazilerimizin ve Osmaneli halkımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum." dedi.

Ünal, Torun ve ilçe protokolü, vatandaşlar ile bayramlaştıktan sonra şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Kaynak: AA

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