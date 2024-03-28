Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Muhtarlar Derneği Başkanlığının organizasyonunda muhtarlar ve kamu çalışanlarının katılımıyla iftar programı düzenlendi.
Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, iftar sonrası yaptığı konuşmada, mahalle ve köy muhtarlarıyla aynı sofrada yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.
Muhtarların, mahalle ve köylerdeki temsilcileri olduğunu belirten Ünal, "Vatandaşların talebini, bulunduğunuz yerdeki ihtiyaç sahiplerini, köyünüzün ihtiyaçlarını ve köylerdeki önemli konuları direkt bize ileterek haberdar ediyorsunuz. Bizler de devletimizin imkanlarını vatandaşlarımıza götürüyoruz." dedi.
Osmaneli Muhtarlar Derneği Başkanı Kasım Balcı da katılımlarından dolayı Ünal ve muhtarlara, kamu çalışanlarına teşekkür etti.
Programa, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Güzel, Emniyet Müdür Vekili Selçuk Karataş, kurum müdürleri, ilçe merkezi ve köylerde görevli muhtarlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Bilecik'in Osmaneli ilçesinde muhtarlar ve kamu çalışanları iftar programında buluştu - Son Dakika
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