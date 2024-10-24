Osmaneli\'nde Atatürk Köşesi Açıldı

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, cumhuriyetin kuruluşunun 101'inci yıl dönümü nedeniyle "Atatürk Köşesi" oluşturuldu.

Hürriyet Caddesi'nde, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sivil ve askeri giyimli 8 büyük boy fotoğrafından oluşan köşenin ileride yeni fotoğraflar ve dekorasyonla zenginleştirilerek caddeyi boydan boya kaplaması planlanıyor.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, AA muhabirine, 29 Ekim Salı günü cumhuriyetin kuruluşunun 101'inci yılının kutlanacağını hatırlattı.

Bu rejimin önemine işaret eden Torun, şöyle devam etti:

"Dünyada ülkelerin cumhuriyetle tanışmaları genelde devrimler ve halk ayaklanmalarıyla oldu fakat Türkiye'de, Kurtuluş Savaşı sonrasında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk cumhuriyeti bize armağan etti. Biz de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak istedik ve bir köşe hazırladık."

Torun, vatandaşların köşeyi beğeniyle karşıladığını belirtti.

Gelecekte eseri geliştirmek istediklerini dile getiren Torun, "Şu an 8 fotoğraf var fakat bunu çoğaltmayı düşünüyoruz. Köşe yolun sonuna kadar devam etsin istiyoruz. Daha güzel hale getireceğiz inşallah. Fotoğrafları seçerken çok çalıştık. Bizim için anlamlı ve özel fotoğraflar." diye konuştu.