Osmangazi Belediye Başkanı Aydın'dan Balkanlar'da Önemli Temaslar - Son Dakika
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Osmangazi Belediye Başkanı Aydın'dan Balkanlar'da Önemli Temaslar

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Osmangazi Kardeşler Buluşması" programı kapsamında gittiği Balkanlar'da önemli temaslarda bulundu. Türkiye Cumhuriyeti Priştine Büyükelçisi Tunç Angılı’yı ve Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosu Celal Doğan’ı ziyaret eden Başkan Aydın, bölgede iş birliği içerisinde gerçekleştirilebilecek projelere ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

26.02.2025 11:24  Güncelleme: 11:50
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(BURSA)- Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Osmangazi Kardeşler Buluşmas" programı kapsamında gittiği Balkanlar'da önemli temaslarda bulundu. Türkiye Cumhuriyeti Priştine Büyükelçisi Tunç Angılı'yı ve Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosu Celal Doğan'ı ziyaret eden Başkan Aydın, bölgede iş birliği içerisinde gerçekleştirilebilecek projelere ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Osmangazi Kardeşler Buluşması" projesi kapsamında gittiği Balkanlarda, Osmangazi Belediyesi ile Balkanlardaki kardeş şehirleri arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek adına önemli adımlar attı. Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te gerçekleştirdiği ikili temasların ardından Balkanlar'ın bir diğer önemli ülkesi Kosova'ya giden Başkan Aydın, Türkiye Cumhuriyeti Priştine Büyükelçisi Tunç Angılı'yı ve Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosu Celal Doğan'ı ziyaret etti. Gerçekleşen görüşmelerde Osmangazi Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karayılan ve Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Tolga Kornoşor da yer aldı.

"Balkanlar ile ilişkilerin gelişmesi gücümüze güç katıyor"

Ziyaretlerde, Türkiye ve Kosova arasında yapılan iş birlikleri, ekonomi, tarih ve kültür üzerine sohbet edildi. Balkanlar'da iz bırakacak çalışmalar yapmak istediklerini belirten Başkan Aydın, "Balkanlar bizim Avrupa'ya açılan kapımız. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün yanı sıra birçok önemli isim Balkanlar'da doğup yetişmiş ve bizim için rol model olmuşlardır. Bu nedenle Balkanlar'ı kendimizden farklı görmemiz mümkün değil. Balkanlar ile ilişkilerimizin ve iş birliğimizin geliştirilmesi, gücümüze güç katıyor. İlerleyen süreçte de Balkanlar ile ilişkilerin geliştirilmesine ve bağların güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımız devam edecektir" dedi. Aydın, misafirperverlikleri için Priştine Büyükelçisi Tunç Angılı'ya ve Prizren Başkonsolosu Celal Doğan'a teşekkürlerini sundu.

Dernekler arasında kardeşlik sözleşmesi imzalandı

Belediye Başkanı Erkan Aydın, Balkanlardaki programında çok önemli kardeşlik sözleşmelerinin imzalanmasına da aracılık etti. Doğru Yol Türk Kültür Sanat Derneği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Akademi Sanat Derneği, Mestanlı Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği ile Namık Kemal Halk Oyunları Spor Kulübü dernekleri arasında imzalanan kardeşlik sözleşmesi ile dernekler arasındaki ilişkiler güçlendirildi. Başkan Aydın, kardeşlik sözleşmesine imza atan dernek başkanları Nevzat Şundo, Gencay Eroğlu, Mestaniye Efe ve Celal Yalçın'a teşekkür etti.

Erkan Aydın, Balkanlar'daki temaslarını tamamlamasının ardından Osmanlı Devleti'nin savaş meydanlarında şehit düşen tek padişahı olan 1. Murad Hüdavendigar'ın Kosova'da bulunan türbesini ziyaret ederek dua etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Osmangazi Belediye Başkanı Aydın'dan Balkanlar'da Önemli Temaslar - Son Dakika

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