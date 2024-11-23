Osmaniye'de Düzensiz Göçmenler Yakalandı - Son Dakika
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Osmaniye'de Düzensiz Göçmenler Yakalandı

Osmaniye'de polis, durdurduğu otobüste 6 Suriye uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

23.11.2024 17:46
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Osmaniye'de polis ekiplerince durdurulan otobüste 6 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri otobüsü uygulama noktasında durdurdu.

Yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle sorgusunu yapan ekipler, Suriye uyruklu 6 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiğini tespit etti.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Osmaniye'de Düzensiz Göçmenler Yakalandı - Son Dakika

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