Osmaniye'de İşçiler Yüksek Gerilim Hattında Çalıştı

OSMANİYE'de 2 işçi, metrelerce yükseklikte yüksek gerilim hattında bakım ve onarım çalışması yaparken cep telefonuyla görüntülendi. İşçiler, ip cambazlarını andırdı.

Yaverpaşa Mahallesi'nde bulunan yüksek gerilim hattının direğine çıkan iki işçi, bakım ve onarım çalışması yaptı. Metrelerce yükseklikteki elektrik telleri üzerinde, güvenlik ekipmanlarıyla yürüyen işçileri görenler, şaşkınlık yaşadı. İp cambazlarını andıran işçiler, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntüler, sanal medyada da ilgi gördü.

Haber: İbrahim EMUL-Kamera: İSKENDERUN,(Hatay),