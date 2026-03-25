Osmaniye'de Nevruz Bayramı Kutlandı

Osmaniye'de Nevruz Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.
Valilik, Osmaniye Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) işbirliğinde organize edilen program, OKÜ'nün yerleşkesinde yapıldı.
Protokol üyelerinin Nevruz ateşinin üstünden atladığı etkinlikte, halk oyunları ekibi gösteri sundu.
Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Belediye Başkanı İbrahim Çenet ve OKÜ Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun'un yer aldığı etkinlikte vatandaşlara fidan dağıtıldı ve yemek ikram edildi.
