Osmaniye'de Park Halindeki Araçta Yangın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Osmaniye'de Park Halindeki Araçta Yangın

07.03.2026 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Maddi hasar oluştu.

OSMANİYE'de, park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Osmaniye merkeze bağlı Çona köyünde park halinde bulunan bir otomobilde çıktı. Aracın motor kısmından yükselen alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede alev topuna dönen araca müdahale ederek yangını kontrol altına alıp söndürdü. Yangın sonrası araçta büyük çarpa hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Osmaniye, İtfaiye, Olaylar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de Park Halindeki Araçta Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Arabulucuların muhatabı savaş ateşini yakanlar olmalıdır İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Arabulucuların muhatabı savaş ateşini yakanlar olmalıdır
İsrailli bakanın oğluna Hizbullah ateşi Hastaneye kaldırıldı İsrailli bakanın oğluna Hizbullah ateşi! Hastaneye kaldırıldı
Mide bulandıran olay Yemeğinden böcek çıktı, sonra yaşananlar daha ilginç Mide bulandıran olay! Yemeğinden böcek çıktı, sonra yaşananlar daha ilginç
Trump-Messi buluşmasında yeni detay Kullanıcılar ikiye bölündü Trump-Messi buluşmasında yeni detay! Kullanıcılar ikiye bölündü
Devrim Özkan’dan bomba derbi tahmini Devrim Özkan'dan bomba derbi tahmini
Operasyonun detayları: Hamaney’i ’mavi serçe’ hayattan kopardı Operasyonun detayları: Hamaney'i 'mavi serçe' hayattan kopardı

15:01
Mabappe, fotoğraf çektirmek isteyen hayranını bin pişman etti
Mabappe, fotoğraf çektirmek isteyen hayranını bin pişman etti
14:26
Trump’tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak
Trump'tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak
14:19
Gaf mı itiraf mı Trump’ın savaştıkları İran için kullandığı ifade olay oldu
Gaf mı itiraf mı? Trump'ın savaştıkları İran için kullandığı ifade olay oldu
13:28
Görüntü 10 günlük yiyeceğin kaldığı şehirden Birbirlerini ezdiler
Görüntü 10 günlük yiyeceğin kaldığı şehirden! Birbirlerini ezdiler
13:12
Biri mezarda diğeri ölümle pençeleşiyor: İşte Nagihan ve eski sevgilisinin son görüntüleri
Biri mezarda diğeri ölümle pençeleşiyor: İşte Nagihan ve eski sevgilisinin son görüntüleri
12:47
Savaşın 8. gününde İran’dan kritik karar Resmen kilidi vurdular
Savaşın 8. gününde İran'dan kritik karar! Resmen kilidi vurdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 15:11:53. #7.13#
SON DAKİKA: Osmaniye'de Park Halindeki Araçta Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.