Osmaniye\'de Silah Kaçakçılarına Operasyon: 8 Gözaltı

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OSMANİYE'de, silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda ise ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile kuru sıkı tabanca ve bunlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, ruhsatsız silah ticareti yapan ve ruhsatsız silah bulunduran şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Bu çerçevede polis 11 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 yivsiz özel yapım tüfek, 5 şarjör, 239 tabanca fişeği, 3 av tüfeği fişeği, 2 kurusıkı fişek ve 1 kasatura ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,