Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu temin ederek sattıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Operasyonda, 2 bin 367 uyuşturucu hap, 79,46 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız av tüfeğiyle hassas terazi ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğerleri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?