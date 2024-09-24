Otizmli Torun Evi Yaktı - Son Dakika
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Otizmli Torun Evi Yaktı

Adana'da dede, otizmli torununun evi yakması sonucu geri çocuk esirgeme kurumuna vermek istiyor.

24.09.2024 17:30
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Otizmli torunu evi küle çevirdi

Hasretine dayanamayıp çocuk esirgemeden aldığı torunu evi yakıp küle çevirdi

ADANA - Adana'da yaşlı adamın hasretine dayanamayıp sosyal hizmetlerden aldığı 13 yaşındaki otizmli torunu evi yakıp küle çevirdi. Yaşlı adam, torununa sahip çıkamadığı için geri sosyal hizmetlere gönderilmesini istedi.

Adana'da yaşayan ev hanımı Deniz ve işçi Mehmet Ali Akgül 14 sene önce evlendi. Çiftin bu evlilikten Sefa isimli otizmli evlatları dünyaya geldi. Sefa'nın hastalığı her geçen gün artarken anne Deniz'e de bipolar bozukluğu tanısı konuldu. Çift 5 önce boşandı ve Mehmet Ali Akgül Rusya'ya gitti. Deniz Berkyez'de oğlunu çocuk esirgeme yurduna bırakıp şehir dışına gitti.

Dedesi hasretine dayanamadı

Dede Orhan Berkyez (69), bu sürede torununun hep yanına gitti ve geçtiğimiz Nisan ayında hasretine dayanamayıp torununu yanına aldı. Berkyez, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi'nde torunuyla birlikte yaşamaya başladı ancak torununun hastalığı her geçen gün ilerledi.

Çakmakla evi yaktı

Geçtiğimiz Cumartesi günü sabah saatlerinde ise Sefa, dedesi uyarken çakmakla koltuğu yaktı. Yangını fark eden dede Orhan Berkyez, torununu da alarak canını zor kurtardı. Ev ise küle yanarak küle döndü.

Torununu geri çocuk esirgemeye vermek istiyor

Orhan Berkyez şimdi torunu Sefa'yı geri çocuk esirgemeye vermek istiyor. İhlas Haber Ajansı'na konuşan dede Berkyez, "Ben torunuma acıdım, hasretine dayanamayıp yanıma aldım ama o evi yaktı. Canımızı zor kurtardım.

Kaynak: İHA

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