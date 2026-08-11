Otomobil El Freni Unutuldu, Belediye Çalışanları Durdurdu
Siirt'in Baykan ilçesinde el freni çekilmeyen otomobil, belediye çalışanları tarafından durduruldu.
SİİRT'in Baykan ilçesinde el freni çekilmediği için hareket eden otomobil, belediye çalışanları tarafından durduruldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Baykan Belediyesi binası yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün park ettikten sonra el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, bir süre sonra kendiliğinden hareket etti. Aracın kontrolsüz şekilde ilerlediğini fark eden Baykan Belediyesi çalışanları Özgür Zöngör ve Selahattin Seçen, müdahale etti. Bu sırada aracının hareket ettiğini gören sürücü de otomobilin arkasından koştu. Belediye çalışanları, hareket halindeki otomobilin önünü keserek durdurdu. Olayda yaralanan olmazken, yaşananlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
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