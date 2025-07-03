Otomobiliyle Köpeğini Çekene Ceza

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, otomobili iple bağladığı köpeğine çektiren kişiye 10 bin 386 lira para cezası verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, E.Ç. Büyükbürüngüz Mahallesi'nde otomobilini kendisine ait köpeğe iple bağlayarak çekmeye zorladığı videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu E.Ç'yi yakaladı.

E.Ç'ye "Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan 10 bin 386 lira para cezası uygulandı.

Köpek, hayvan barınağına teslim edilmek üzere Melikgazi Belediyesi ekiplerine teslim edildi.