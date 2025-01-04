ÖTV Zamları Kaçakçılığı Artırıyor - Son Dakika
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ÖTV Zamları Kaçakçılığı Artırıyor

TESK Başkanı Palandöken, alkol ve sigara ÖTV artışlarının fiyatlara yansımamasını ve kaçakçılığın önlenmesini istedi.

04.01.2025 10:56
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(ANKARA) - Geçtiğimiz yıl sigaraya 6 kez, alkole ise 2 kez zam yapıldığını ve yeni yapılacak ÖTV artışının fiyatlara yansıtılmaması gerektiğini söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Sigara ve alkolde yapılacak ÖTV artışları, kaçakçılığı biraz daha artıracak. Dolayısıyla devletimizin gelirlerini daha da azaltacak. Bu ÖTV artışlarının fiyatlara yansıtılmaması gerekiyor. Çünkü fiyatlar zaten çok yüksek, bu da kaçakçılığın ciddi boyutlara ulaşmasına neden oluyor. Neredeyse tütün, tütün mamulleri ve sigaraların yüzde 20'si, alkolün ise 50 milyon litrenin 10 milyon litresi kaçak olarak tüketiliyor" dedi.

ÖTV artışlarının zam olarak yansıtılmaması gerektiğini ifade eden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, kaçak alkol ve sigarada 100 milyar TL kayıp yaşandığını söyledi.

"Fiyatlar astronomik düzeyde yükseldi"

Kaçak üretim ve evde yapılan alkol yüzünden çok sayıda insanın sakat kaldığını veya hayatını yitirdiğini hatırlatan Palandöken, şunları kaydetti:

"Kaçak üretim ve evde yapılan alkol nedeniyle her gün onlarca insan ya hayatını kaybediyor ya da sakat kalıyor. Alkole ulaşılmasının zorlaştırılması gerekirken, serbest satış yapan sitelerden bidonlarla alkol alınıp evde tariflere göre üretilmesi, bu kaçak üretimi daha da artırıyor. Eğer ÖTV zamları fiyatlara yansırsa, fiyatların daha da artması, kaçakçılığa olan yönelimi iyice tetikleyecek. 2024 yılında sigaraya 6 kez, alkollü içeceklere ise 2 kez zam geldi ve fiyatlar astronomik düzeyde yükseldi. İnsanlar bu rakamlara ulaşabilmek için alternatif yollar aramaya başladı. Kimisi tütün alıp sigara haline getiriyor, kimisi de alkolü evde kendi imkanlarıyla yapmaya çalışıyor. Ancak dozajların doğru ayarlanamaması nedeniyle birçok kişi hayatını kaybediyor."

"Sigara ve alkol fiyatlarındaki atış kaçağı tırmandırıyor"

ÖTV zamlarının fiyatlara yansıtılmaması, kaçakçılığın önlenmesi ve halkın bilinçlenmesi için adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Palandöken, şöyle devam etti:

"Maliye Bakanlığımızın bu konuda hassas davranıp ÖTV artışlarının fiyatlara yansıtılmaması için önlemler alması gerekiyor. Enflasyonu yükselten ana kalemlerden biri olan sigara ve alkol fiyatlarındaki artış, her seferinde kaçakçılığı daha da artırıyor. Kolluk kuvvetleri bu durumu takip etse de vatandaşlarımızın da duyarlı olması gerekiyor. Bandrolü olmayan veya güvenilir olmayan noktalardan alınan ürünler, sizi hayattan koparabilir. Özellikle fiyatları çok ucuz görüp alınan bu ürünler, geri kalanlara sadece üzüntü ve gözyaşı bırakıyor. ÖTV zamlarının fiyatlara yansıtılmaması, kaçakçılığın önlenmesi ve vatandaşların duyarlılığının artırılması için gerekli adımlar atılmalı. Aksi takdirde, korsan ticaret yapan bu gözü dönmüş kişiler her gün binlerce şişe veya konteyner dolusu kaçak ürünle ülke ekonomisine zarar vermeye devam edecek."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel ÖTV Zamları Kaçakçılığı Artırıyor - Son Dakika

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