Oyun Geliştirme Kampı Üsküp'te Başlıyor - Son Dakika
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Oyun Geliştirme Kampı Üsküp'te Başlıyor

DIGIAGE Oyun Geliştirme Kampı, 22-25 Nisan'da Üsküp'te oyunseverleri buluşturacak.

19.04.2025 11:35
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Bilişim Vadisi Dijital Animasyon ve Oyun Kümelenme Merkezinin (DIGIAGE) Doğu Avrupa- Balkanlar DIGIAGE Oyun Geliştirme Kampı 2025, oyun sektörüne ilgi duyanları, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te buluşturacak.

Kamp, Üsküp merkezli Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU), Bilişim Vadisi ve Sırbistan merkezli Singidunum Üniversitesi işbirliğinde 22-25 Nisan'da IBU Kampüsü'nde gerçekleştirilecek.

Türkiye, Azerbaycan, Sırbistan ve Kuzey Makedonya gibi çeşitli ülkelerden 65 katılımcıyı Balkanlar'da ilk kez bir araya getirecek kampta iki oyun prototipinin çıkartılması hedefleniyor.

Oyun geliştirme alanında becerilerini geliştirmek isteyen girişimcileri bir araya getirmeyi amaçlayan kamp, yenilikçi oyun fikirlerini hayata geçirme, deneyimli mentörlerle çalışma ve sektördeki profesyonellerle bağlantı kurma fırsatı sunacak.

Ayrıca, "Erasmus+ 2023-3-KA210-YOU-000184390" Projesi kapsamında gerçekleştirilen kamp, katılımcılara uluslararası ortamda oyun geliştirme süreçlerini deneyimleme ve kariyerlerinde sağlam adım atma imkanı sağlayacak.

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Kaynak: AA

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