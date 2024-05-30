Oyuncu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Oyuncu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti

Oyuncu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti

Tiyatro ve sinema oyuncusu Ahmet Uğurlu, 71 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberini meslektaşları Zafer Algöz ve Cem Yılmaz duyurdu.

30.05.2024 16:44  Güncelleme: 16:45
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(İSTANBUL) - "Tabutta Rövaşata" filmindeki rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Ahmet Uğurlu, yaşamını yitirdi. Ölüm haberini meslektaşları Zafer Algöz ve Cem Yılmaz duyurdu.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Ahmet Uğurlu, 71 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberini oyuncular Zafer Algöz ve Cem Yılmaz, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla duyurdu. Algöz, "Büyük sanatçı, değerli ağabeyimiz Ahmet Uğurlu'yu kaybettik. Çocukluğumuzun ve gençliğimizin Çobanbey mahallemizin ilk aktörü. Hepimizin ilham kaynağı… Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun... Çok büyük kayıp" ifadelerini kullandı. Yılmaz da "Çocukluk arkadaşlarım Taner kardeşimin ve Tuna abimin dayısı, Mustafa abimizin abisi değerli büyüğümüz Ahmet Uğurlu abimizin mekanı cennet olsun... Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim… Gençlik kahramanımızdı, mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da "Vefat haberini üzüntüyle aldığımız, usta tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ahmet Uğurlu'ya Allah'tan rahmet; ailesi, dostları ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" mesajını yayınladı.

Ahmet Uğurlu kimdir?

Konya'da 2 Ağustos 1952'de doğan oyuncu, Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun oldu. 13 yıl boyunca Devlet Tiyatroları'nda çeşitli oyunlarda yer aldı, "Mine" filmi ile sinema dünyasına adım attı. Derviş Zaim'in yönettiği "Tabutta Rövaşata" filminde "Mahsun" karakteri ile hafızalara kazındı, birçok ödüle layık görüldü. Faint Sound, Avcı, Memleket Meselesi, Döngel Karhanesi, Yol Ayrımı, Behzat Ç. gibi birçok dizide ve filmde de yer aldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Oyuncu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti - Son Dakika

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