Özdağ'dan Soylu'ya: Mamak'ta soğuk hava deposunda nelerin saklandığını bilmediğimi mi sanıyorsun? - Son Dakika
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Özdağ'dan Soylu'ya: Mamak'ta soğuk hava deposunda nelerin saklandığını bilmediğimi mi sanıyorsun?

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, eski MHP Milletvekili Nazif Okumuş'un Suriyelilerle ilgili iddiaları üzerinden eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldı. Okumuş'un yayın görüntülerini paylaşan Özdağ, Soylu'ya "Mamak'ta soğuk hava deposunda nelerin saklandığını bilmediğimi mi sanıyorsun?" diye sordu.

03.11.2024 14:29
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından eski MHP Milletvekili Nazif Okumuş'un Suriyeliler ile ilgili iddialarının olduğu bölümü paylaşıp eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yüklendi.

SOYLU İÇİN ÇOK AĞIR SÖZLER

"Tarih seni başka şeylerin yanında ülkesini işgal ettiren adam olarak da kaydettirecek" diyen Özdağ paylaşımının devamında ise Soylu'ya "Mamak'ta soğuk hava deposunda nelerin saklandığını bilmediğimi mi sanıyorsun?" diye sordu.

NAZİF OKUMUŞ NE DEMİŞTİ?

Eski MHP Milletvekili Nazif Okumuş, daha önce katıldığı bir canlı yayında çok önemli iddialarda bulunmuştu. Okumuş şunları söylemişti; "Süleyman Soylu'nun, Cumhurbaşkanı ile siyaset sahnesinde buluşmasında elinde önemli bir pazarlık gücü var. Eli kuvvetli. Bunu gayet net ve iddialı bir şekilde ifade edebilirim, hatta şahitlerle de ispat edebilirim. Süleyman Soylu 'Son genel seçimde her şeye rağmen Cumhurbaşkanı'nın seçilmesinde en önemli rolü ben oynadım. En az 2,5 ila 3 milyon Suriyeliye vatandaş yaptım' diyor. Bu rakam oldukça büyük ve akla yatkın değil.

"SURİYELİLERE İSİMLERİNİ DEĞİŞTİRME İMKANI TANINDI"

Geçmişte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına kabul edilenler, Resmi Gazete'de ilan edilirdi. Ancak, Soylu döneminde bu uygulama kaldırıldı ve yeni vatandaşların isimleri artık Resmi Gazete'de yayımlanmıyor. Ayrıca, vatandaşlık alan Suriyelilere, arzu ederlerse isimlerini değiştirme imkanı tanındı. Kendilerine 'Türkiye'de yaygın kullanılan isimleri tercih edebilirsiniz' denildi. Bu süreçte Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, Ayşe, Fatma gibi Türkiye'de yaygın olarak kullanılan isimleri alıyorlar. İsim değişikliğini internet üzerinden yapıyorlardı."

Özdağ\'dan Soylu\'ya: Mamak\'ta soğuk hava deposunda nelerin saklandığını bilmediğimi mi sanıyorsun?

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Son Dakika Güncel Özdağ'dan Soylu'ya: Mamak'ta soğuk hava deposunda nelerin saklandığını bilmediğimi mi sanıyorsun? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Murat Derya Bulut:
    Bilip te anlatmayanın... Bıktım artık konuşursam yer yerinden oynar diyenlerden. Anlat ta bilelim be... 10 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    neymiş açıklayın ne biliyorsan sayın ozdag açıklamasaniz inadiriciligi yok 11 1 Yanıtla
  • cem akçay:
    Uyuşturucumu? 7 4 Yanıtla
  • Hasan null:
    Ümit yine Yumurtlayamamış. 3 0 Yanıtla
  • Ali Gökdemir:
    Ne sakladığını açıkla devletse işini yapsın ya devlet başa ya kuzgun leşe 3 0 Yanıtla
  • Muhammed Kucuk:
    artık soylu deyince akla ilk uyuşturucu geliyor:) sedat beyin videolarından dolayı.Bakalim dediklerini yapacakmi Süleyman beye 0 1 Yanıtla
  • Celil Başer:
    Bu ne kadar boş adam özgür özeli geçti baktı bi bok yok parti yerinde sayıyor kendini gündemde tutuyor 0 0 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Ülke dingonun ahırı zaten ekepe yüzünden 0 0 Yanıtla
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