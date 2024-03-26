Özel, Bandırma\'da: "Balıkesir\'e Erdoğan\'ın Kaleminden Değil, Bandırmalının Verdiği Oylardan Güç Alan Belediye Başkanları Lazım"

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Haber: NİSANUR YILDIRIM/ Kamera: ONUR BİNGÖL

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bandırma'da konuştu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanının 5 yılda 102 arazi sattığını, 82 milyon dolar gelir elde ettiğini ama yine de belediyenin 4 milyar lira borç içinde olduğunu anlattı. Sayıştay'ın usulsüzlük tespit ettiğini, başkanın denetlenmekte, yargılanmakta olduğunu söyleyen Özel, "Artık Balıkesir'e temiz, çalışkan, rantın değil halkın belediyeciliğini yapacak olan ve Erdoğan'ın dolma kaleminin mürekkebinden değil Bandırmalının yürekten verdiği oylardan güç alan belediye başkanları lazım" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçim çalışmaları kapsamında Balıkesir Bandırma'da halk buluşması düzenledi, yurttaşlara seslendi.

Özel, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"EMEKLİ EVE GİRSE, KARNI AÇTIR. KARNINI DOYURSA SOKAKTA KALACAKTIR"

"Bundan 1,5 ay önce ilk kez meydanlara çıktığımızda emeklilere seslendik. Dedik ki, 'Sessiz kalamazsınız, sessiz olamazsınız. Sesinizi duyurmak isterseniz, meydanlara gelin. Sesimize ses verin. Sesimize kulak verin. Ben siz hakkınızı alana kadar mücadele edeceğim' dedim, emekliler bizi duydu, dinledi. Şimdi de buradalar. Hepiniz çok önemli bir mücadele için buradasınız. Hepimiz biliyoruz ki bu iktidar ilk geldiği gün en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Yani sizi hiç ellemese, rahatınızı bozmasa, efendim TÜİK ile enflasyon oranında zam yapacağım demese ki TÜİK ne demek? 'Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumu.' Maalesef, Tayyip'i üzmedi ama sizi çok üzdü. Hiç dokunmasa 1,5 asgari ücret bugün 26 bin lira olacakken, TÜİK'in o yalan rakamlarıyla, uydurma enflasyonla size vere vere sizin maaşları kuşa çevirdi. Bugün 10 bin lira en düşük emekli maaşı açlık sınırından bile 7 bin lira aşağıdadır. Emekli eve girse, karnı açtır. Karnını doyursa sokakta kalacaktır. Bir devlet emeklisine bunu yapamaz.

"PARA EMEKLİYE VERİLİNCE NEDEN KÖR KUYUYA GİDİYOR?"

Geçen ay ilk başta diyordu ki 'Emekliler mutlu.' Geçtiğimiz hafta bir şeyler yapacağız dediler, şimdi diyorlar ki 'Enflasyonu düşürünce ancak olur.' Emekliye enflasyon yüksekken zam vermek, parayı kör kuyuya atmak diyor. Yahu yazıklar olsun. Milletvekiline zam verirken para kör kuyuya gitmiyor. Cumhurbaşkanı maaşına kendi kendine zam yaparken para kör kuyuya gitmiyor. Yandaş müteahhitlere ödeme yaparken, para kör kuyuya gitmiyor da emekliye verilince neden kör kuyuya gidiyor? Yazıklar olsun.

"BANDIRMA'DA ÖĞRENCİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEĞİZ"

Diğer taraftan burası bir öğrenci kenti. Tayyip Bey diyor ki ben gelmeden öğrencilere 300 lira veriyorlardı öğrenci kredisi, şimdi 2 bin lira yaptım. Açtık, baktık. Geldiğinde kaç paraymış simit. 60 kuruş. Kaç tane alıyormuş öğrenci kredisi, 500 simit. Şimdi kaç para simit, en ucuzu 10 lira. 2 bin liralık öğrenci kredisi alıyor 200 tane simit. 500 simit alandan 200 simit alan bir noktaya getirmiş. Hala daha diyor ki o zaman azdı, benimki çok. Biz Bandırma'yı, öğrencilerin barınması, mutluluğu için, öğrencilerin ekonomik özgürlükleri için önemli projelerle Bandırma'da öğrencinin yüzünü güldüreceğiz, Bandıma esnafının yüzünü güldüreceğiz.

"BANDIRMALININ YÜREKTEN VERDİĞİ OYLARDAN GÜÇ ALAN BELEDİYE BAŞKANLARI LAZIM"

Ayrıca Türkiye'de en pahalı sulardan biri Balıkesir'de satılıyor. Balıkesir'de en pahalı su kullanan ilçe Bandırma. Bu sorunu kökünden halledeceğiz. Arıtma ve su tedariki enerji giderleri ile ilintili bir iş. Enerji, ucuz enerji, temiz enerji meselesini partimizde en iyi bilen, en iyi çözümler üreten, belediyelerimize bunu öneren ve başarmalarını sağlayan isim Ahmet Akın zaten. O da sizin adayınız. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanının 5 yıl içinde 102 arazi sattığını, 82 milyon dolar gelir elde ettiğini ama yine de belediyenin 4 milyar lira borç içinde olduğunu, Sayıştay'ın usulsüzlük tespit ettiğini, İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma izni önce vermediğini, başvurulan Danıştay'ın izni verdiğini, bu usulsüzlüklerden dolayı başkanın denetlenmekte, yargılanmakta olduğunu hepimizin bilmesi gerekiyor. Artık Balıkesir'e temiz, çalışkan, rantın değil halkın belediyeciliğini yapacak olan ve Recep Tayyip Erdoğan'ın dolma kaleminin mürekkebinden değil Bandırmalının yürekten verdiği oylardan güç alan belediye başkanları lazım."

Kürsüye çıkardığı eski İYİ Partili seçmen, Özel'in "Geçen sefer kime oy verdin kardeşim?" sorusuna, "İYİ Partiye verdim. Sayın Genel Başkanım ben eski yönetimdenim. Özlem Ural'ın elemanıyım. Özlem Ural'ın yetiştirdiği bir insanım. Bugün sizinleyim. O günün vefalıları bugün sizinle" dedi. Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Gördünüz mü? Böyle binlerce, milyonlarca insan var. Ben Genel Başkanları Meral Hanıma abla derim, ömrüm boyunca da abla demeye devam edeceğim. Ben İYİ Parti'nin iyi insanlarına, gönlünde ve gözünde güneş olanlara ömrüm boyunca sevgi ve minneti sürdüreceğim. Birkaç tane AKP artmışı, oradan sekmişi, gelmiş burada kıymete binmişinin bu kibrine de ne iyi insanları feda ederim, ne partimi feda ederim."