Özel Bireyler Mersin'de Asker Olmanın Heyecanını Yaşadı

Mersin'de özel bireyler asker olma heyecanı yaşadı

MERSİN - Mersin'de 'Temsili Askerlik' uygulaması kapsamında özel gençler bir günlüğüne asker olmanın heyecanını yaşadı.

Aileleriyle birlikte İl Jandarma Komutanlığına gelen özel bireyler, jandarma personeli tarafından karşılandı. Önce kayıt kabul işlemleri yapılan asker adayları, daha sonra saç tıraşı olup, görevli personel eşliğinde üniformalarını giyerek asker olmanın ilk adımını attı. Adaylar, yürüyüş eğitimin ardından yemin töreninin yapılacağı alana geçti. Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuyan özel bireyler, 1 günlük temsili askerlik görevini yerine getirdikten sonra yemin ederek bir günlüğüne asker olmanın sevincini, onur ve gururunu yaşadı. Törenin ardından özel gençlere temsili terhis belgeleri takdim edildi.

Aileler duygu dolu anlar yaşarken, evlatlarının bu özel gününde yanlarında olmanın mutluluğunu paylaştı. Etkinliğe katılan aileler, görevli tüm personele teşekkür ederek duydukları memnuniyeti dile getirdi.