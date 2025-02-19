Özel: CHP\'ye darbe yapmaya çalışanlar var

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Akın Gürlek'in adli tarafını yürüttüğü, Ankara'da yürütülen, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, baba ocağına, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partiye darbe yapmaya çalışanlar var" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde geçekleştirilen 'İl Genel Meclis Üyeleri Buluşması'na katıldı. Özel, siyasette herkesin kendi sözleriyle sınandığını belirterek, "Erdoğan'ın kendi sözleri ile nasıl sınandığı ve tarih önünde nasıl mahcup duruma düştüğü, kendi sözlerinin onu nasıl mahkum ettiği bir süreçteyiz. Örneğin rahmetli Ecevit'e yönelik ne söylüyorsa, hatırlayın 68 bin öğretmen atanmamış durumdaydı; 'Madem atamayacaksın, bu evlatları, bu sabileri niye mezun ettin?' 'Geldiğimizde bütün öğretmenleri atayacağız' diyen Erdoğan, rahmetliye 68 bin öğretmenin hesabını soran Erdoğan, bugün 1 milyon atamadığı öğretmenin gözlerinin içine bakmak durumunda ve 1 milyon atanmamış öğretmen var. 'Bu sabileri atamayacaktın, niye okuttun?' sorusu, kendi sözü, kendisini sınıyor, tarih önünde kendisini mahkum ediyor. Yine depremde, depremin üçüncü günü oldu, 'Nerede bu devlet, halen daha çadırı olmayan depremzedeler var' diyen Erdoğan, depremin 33'üncü gününde 'Nerede bu devlet, hala daha 33 gün olmuş çadırı olmayan depremzedeler var' sözüyle sınandı. Bugün 'Sivas'ın doğusunda yoksunuz' diyen Erdoğan'a şunu diyebiliriz. Türkiye'de 7 bölgede, belediyesi olan tek parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Erdoğan gibi kinayelerle, alaylarla, rakiplerini küçük görmeyle asla meşgul olmadık. Ama yine Türkiye'de Ege Bölgesi'nde bütün belediyeleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığını ve Erdoğan'ın Ege Bölgesi'nde olmadığını ifade etmek gerekiyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin her bölgede olduğunu ve bundan sonra da her bölgede olacağını ifade ederim" dedi.

'CHP'YE UZAK OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN SEÇMENDEN ARTIK OY ALIYORUZ'

Özel, düşük gelir seviyesindeki seçmenlerden aldıkları oyun yükseldiğine işaret ederek, "Bu şu demek; ifade ettiğimiz bütün söylemler yani emekliyi kucaklamamız, asgari ücretliyi kucaklamamız, istihdam sorunlarına değinmemiz, yoksullukla mücadeleyle ilgili kurduğumuz dil ve dahası, yönettiğimiz yerlerde belediyelerimizin bütün projelerini bunun üzerine kurmuş olması, günün ihtiyaçlarına doğru cevap veriyor olmamız, yıllardır oturmuş ve bir kanun gibi ifade edilen 'CHP kıyılardan oy alır, zenginlerden oy alır, üniversitelilerden oy alır' bilgisini ters yüz etti, allak bullak etti. Cumhuriyet Halk Partisi, eskiden oy aldığı herkesten oy alıyor ama daha çok yoksullardan ve düşük eğitim seviyesinde olan ve CHP'ye uzak olduğu düşünülen seçmenden artık oy alıyor. Bu mesele de kabuğun kırıldığının ve önümüzün ne kadar açıldığının göstergesi" diye konuştu.

'KORKUYU YÜKSELTMEYE ÇALIŞIYOR'

Özel, partisinin bütün seçilmişleriyle birlikte umudu yükseltmeye çalıştıklarını söyleyerek, "Tayyip Bey ve atanmışları korkuyu yükseltmeye çalışıyor. Bu iki duygunun mücadelesi, bugün Türkiye'nin temel duygu durumudur. Burada hepimize düşen, enseyi karartmamak, morali bozmamak, bu karamsarlığa teslim olmamak, dimdik ayakta durmaktır. Ekrem Başkanımız dün diyor ki, 'Kent lokantası yapmaktır yarışmak.' Doğru söylüyor, yerden göğe kadar. Ama adamın öyle bir dünyası yok. Adamın memnun ederek koltukta kalma gibi bir derdi yok. İlk geldiğinde dünyadan gelen sıcak paralarla, bir önceki hükümetin krizden çıkmak için koyduğu acı reçetenin acısı önceki hükümete, getirdikleri kendisine kalmışken, bir dönem vatandaşın memnuniyetine önem veriyormuş gibi davrandılar. Ama sonra o koltukta yerini sağlamlaştırdıktan, tırnakları koltuğa geçirdikten sonra umurunda değil onun vatandaşın memnuniyeti. Dünyanın bütün diktatörleri gibi Türkiye'yi yöneten siyasi akıl da şu anda sadece ve sadece kendi iktidarının devamına, bunun da ancak baskı ve korkuyla olacağına inanmış durumdadır" dedi.

'DARBEYE KARŞI TUTUMUMUZ BELLİ'

Özel, Türkiye'nin bütün askeri darbelerden zarar gördüğünü söyleyerek, "Çünkü askeri darbeler, bu ülkede cumhurbaşkanı yargıladı, hapse attı, başbakan astı, bakan astı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlarını içeriye attı. 15 Temmuz akşamı 'Ankara'da uçaklar uçuyor, biri köprüyü kesti' dediklerinde işin darbeye döndüğünü görünce bu binaya Ankara'daki bütün milletvekillerimizi çağırdım, Meclis'in olmadığı bir günde toplandık ve Meclis Başkanı'nı aradık. 'CHP olarak yeni bir seçime kadar ana muhalefet partisiyiz, gözümüz bir yerde değil. Seçilmiş parlamentonun, demokrasinin arkasında bu darbecilerin karşısındayız' dedik. Darbeler iktidarlara yapılır, bütün dünya döner o ülkedeki muhalefete bakar, ana muhalefetin gözünün içine bakar, 'Ne diyor' diye. Bir toplumsal destek bulursa, olur o iş. 'Hayır' dedik, 'Asla' dedik, 'Hadi oradan' dedik. Buraya telefon açtılar, genel başkanımız uçaktaydı, özel kalemi bana iletti; 'Genelkurmay'dan Genel Başkanımıza bir not var. Mustafa Kemal'i destekleyen Atatürkçü subaylar da darbenin arkasında.' Dedim 'Değillerdir, inanmıyorum. Ama kim yapıyorsa yapsın o darbenin karşısındayım' deyip, kendilerine, darbecilere doğru en sert ifadelerle mesaj yollamışız. Daha Genel Başkanımız uçakta, İstanbul hava sahası kapalı, tankların ne yaptığını millet aymamışken sinkaflı cevap yolladık darbeyi yapanlara. Sonra anlaşıldı ki Atatürkçü subayların hiçbir tanesi bu pisliğe alet olmamış, hiçbir tanesi. ve biz orada öyle durmuşuz, darbeye karşı tutumumuz belli. Bugün bir sivil darbe mekaniği işliyor ve Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sivil darbe mekaniğine karşı ne söyleyeceğini merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

'SÖZ VERİYORUM BAŞARAMAYACAKSINIZ'

Özgür Özel, konuşmasında, "Siyasi darbe yürütmenin başına yapılır. Siyasi darbe, eskiden başbakana yapılıyordu şimdi cumhurbaşkanına yapılır. 15 Temmuz'da sahip çıktım, bu gece yapsınlar yine sonuna kadar seçilmişlerin arkasındayım. Buradan Erdoğan'a sesleniyorum; darbeyi sana yaparlarsa ben karşısındayım, 15 Temmuz'da gördün. Soruyorum, sen bu darbenin neresindesin? Akın Gürlek'in adli tarafını yürüttüğü, Ankara'da yürütülen, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, baba ocağına, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partiye darbe yapmaya çalışanlar var. Adayımızı belirlemeye çalışıyoruz, aday adaylarının başvuru günlerindeyiz. 23 Mart'ta yapacağımız ön seçimi yaptırmamaya çalışanlar, çıkaracağı Cumhurbaşkanı adayının seni yeneceğini bildiğiniz için mi bu darbenin içindesiniz, yönetimindesiniz? Değilseniz çıkın, bu darbe girişimine karşı bir tutum alın. Alamıyorsanız, susuyorsanız biz 15 Temmuz'da susmadık, yarın olsun yine susmayız. Ama sana darbe yapıldığında sana sahip çıkan, bu demokrasinin mimari Cumhuriyet Halk Partisi'ne darbe yapmaya çalışanlara da içinde olanlara da iş birlikçilerine de göz yumanlara da yazıklar olsun. Söz veriyorum başaramayacaksınız" dedi.

Haber: Samet ÖKSÜZ/ANKARA,