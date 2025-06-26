Özel Güvenlik Haftası Kutlandı

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erdal Özbek ve beraberinki özel güvenlik görevlileri, Özel Güvenlik Haftası kapsamında Vali Murat Sefa Demiryürek'e ziyarette bulundu.

Ziyarette konuşan Vali Demiryürek, Özel Güvenlik Haftasını kutladı.

Ardından İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal'ı ziyaret eden özel güvenlik personelleri, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kartal, kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette hizmet yürüten özel güvenlik görevlilerine başarılar diledi.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Özbek de ziyaretlerde kentteki özel güvenlik görevlilerinin sorumluluk alanları, genel durumu ve faaliyetleriyle ilgili bilgilendirme yaptı.