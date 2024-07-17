Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, 52 Gün Süren Eğitim Nöbetini Sonlandırdı - Son Dakika
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Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, 52 Gün Süren Eğitim Nöbetini Sonlandırdı

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, 52 Gün Süren Eğitim Nöbetini Sonlandırdı

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, 52 gündür TBMM Çankaya Kapısı yanında bulunan Milli Egemenlik Parkı'nda taban maaş hakları için başlattıkları eğitim nöbetini sonlandırdıklarını açıkladı. Sendikanın yaptığı basın açıklamasında, özel sektör öğretmenlerinin taleplerinin toplum gündeminde yer bulduğu ve nöbetin amacına ulaştığı belirtildi. Sendika, yeni dönemde de çalışmalara devam edeceğini vurguladı.

17.07.2024 15:36
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(ANKARA) - Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, TBMM Çankaya Kapısı yanında bulunan Milli Egemenlik Parkı'nda taban maaş ücreti talebiyle başlatılan eğitim nöbetinin 52. gününde sonlandırıldığını açıkladı. Sendikanın yaptığı basın açıklamasında, "Özel sektör öğretmenlerinin çığlığının toplum gündeminde bir yeri var artık. Duymayan kulak kalmadı, görmeyen göz kalmadı. Nöbetimizin bu anlamda amacına ulaştığını düşünüyor ve 52 gün önce başlattığımız eğitim nöbetini bitiriyoruz" denildi.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, 52 gündür TBMM Çankaya Kapısı yanında bulunan Milli Egemenlik Parkı'nda taban maaş hakları için başlattıkları eğitim nöbetini sonlandırdıklarını açıkladı. Mülkiyeliler Birliği'nde sendika üyelerinin katılımıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Basın Sekreteri Duygu Ergen, "Talebimiz başta elimizden 2014 yılında alınan taban maaş hakkımızın geri getirilmesi için adım atılması olmak üzere özel öğretim kurumlarında çalışan bizlerin yakıcı taleplerinin Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, vekiller ve kamuoyunda görünür olması ve tartışılmasıydı. Bu amaç için yola çıktık" dedi.

"Sorunları çözmek, gelecek kuşaklara borçtur"

53 gün süren eğitim nöbetine Türkiye'nin birçok ilinden özel sektör öğretmeninin katıldığını hatırlatan Ergen, "Bu mücadele dersi içinde sendikamız bakanlık ve yetkililerle görüşmelerinde çözüme açık bir hat izledi" ifadelerini kullandı. Ergen, şunları kaydetti:

"Doğrudan Milli Eğitim Bakanı ile iki kez olmak üzere bakanlık yetkilileriyle bir çok görüşme gerçekleştirdik. Sadece sorunu tanımlayan bir yerde olmadık. Çözüm yollarımızla yetkililere gittik. Bu çözüm yollarını iktidar muhalefet ayırmadan tüm partilere götürdük. Var olan sorunun sadece özel sektör öğretmenlerinin sorunu olmadığını bunun eğitimin paydaşları olan veliler, öğrencileri de içine alan bir kaç milyonluk bir insan topluluğunu doğrudan etkilediğini, ürettiğimiz değerin kamusal bir hizmet olması açısından tüm toplumu ilgilendirdiğini bir çok kez yineledik. Yaşadığımız sorunları çözmek hem iktidar hem muhalefet için gelecek kuşaklara bir borçtur."

"Duymayan kulak kalmadı, görmeyen göz kalmadı"

Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin durdurulmasının da olumlu bir gelişme olduğunu ifade eden Ergen, kanunun eğitim sendikalarının talepleri üzerinden tekrar şekillendirilmesi gerektiğini söyledi. Ergen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu görüşmelerin durdurulmasında başta sendikamızın başlattığı eğitim nöbeti olmak üzere tüm toplumsal kesimlerin tepkilerinin etkili olduğu kanaatindeyiz. Bugün olumlu adımlara rağmen hala çözülmeyi bekleyen sorunlarımız var. Bunlardan en yakıcısı ise taban maaş talebimizdir. Yıllardır özel sektör öğretmenlerinin üstünde olan görünmezlik pelerinini kaldırdığımızı görüyoruz. Özel sektör öğretmenlerinin çığlığının toplum gündeminde bir yeri var artık. Duymayan kulak kalmadı, görmeyen göz kalmadı. Nöbetimizin bu anlamda amacına ulaştığını düşünüyor ve 52 gün önce başlattığımız eğitim nöbetini bitiriyoruz. Yeni dönemde sendikamız bu alanda yapılacak çalışmalarda sorumluluk almaya hazırdır. Bizler elimizi taşın altına koyduk. Patronların insafına bırakılmayan bir eğitim sistemi için yola çıktık. Şimdi sıra bakanlık başta olmak üzere tüm yetkililerde. Atılan adımların bir sonuca varması için biz burada olacağız."

Kaynak: ANKA

Çankaya, Sendika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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