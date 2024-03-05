CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 31 Mart, mazlumların, emeklilerin, çiftçilerin kötü gidişine dur diyeceğimiz günlerin başlangıcıdır - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 31 Mart, mazlumların, emeklilerin, çiftçilerin kötü gidişine dur diyeceğimiz günlerin başlangıcıdır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 31 Mart, mazlumların, emeklilerin, çiftçilerin kötü gidişine dur diyeceğimiz günlerin başlangıcıdır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mamak'ta yaptığı konuşmada, 31 Mart yerel seçimlerinin sadece bir yerel seçim olmadığını, mazlumların, emeklilerin ve çiftçilerin kötü gidişine dur diyecekleri ve güvenle yarınlara bakacakları günlerin başlangıcı olduğunu belirtti. Özel, mevcut belediye yönetiminin Mamak'a hizmet getirmediğini savunarak, Mansur Yavaş ve Veli Gündüz Şahin'den rekor beklediğini ifade etti. Ayrıca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Turgut Altınok ile ilgili sözlerine de değinen Özel, milliyetçilik konusunda kimsenin sorgulama hakkı olmadığını vurguladı. Açılışta konuşan ABB Başkanı Mansur Yavaş ise Ankara halkının parasını sadece ihtiyaçları için kullandıklarını ve Mamak'taki hizmetlerin devam edeceğini söyledi.

05.03.2024 18:29
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "31 Mart sadece bir yerel seçim değil, mazlumların, emeklilerin, çiftçilerin kötü gidişine dur diyeceğimiz ve yarınlara hep birlikte güvenle bakacağımız günlerin başlangıcıdır." dedi.

Mamak'ta Mutlu Aile Yaşam Merkezi Açılışı'nda konuşan Özel, mevcut belediye yönetiminin Mamak'a hizmet getirmediğini savundu.

Mamak'ın bu seçimlerde makus talihini yeneceğini söyleyen Özgür Özel, "Mansur Yavaş ve Veli Gündüz Şahin'den rekor bekliyorum. Şair diyor ya hani 'Mamak'a sonbahar geldi'. Artık Mamak'ın sonbaharı yetti, kışı yetti. 31 Mart'ta bu sefer Mamak'a bahar gelecek, yaz gelecek, hepimizin yüzü gülecek. Veli Gündüz Şahin'i seçiyoruz, hep beraber Mamak'ın yüzünü güldürüyoruz." diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok ile ilgili ifadelerini anımsatan Özel, "(Ankara'ya altı ok lazım değil, Altınok lazım) diyor. Ey Bahçeli, o altı oktan bir tanesi milliyetçiliktir. Ne CHP'nin ne Veli Gündüz Şahin'in ne de Mansur Yavaş'ın milliyetçiliğini sorgulamak kimsenin haddi değildir." dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, emekli maaşlarının geçinmek için yetersiz olduğunu da belirterek, "Yoksullar, emekliler, emekçiler için, ezilen, sömürülen herkes için Ankara'da ne yapıyorsak hem bütün Türkiye'de yapacağız hem de bir büyük mücadele ile ezilenin, mağdurun hakkını söke söke alacağız. 31 Mart sadece bir yerel seçim değil, mazlumların, emeklilerin, çiftçilerin kötü gidişine dur diyeceğimiz ve yarınlara hep birlikte güvenle bakacağımız günlerin başlangıcıdır." ifadelerini kullandı.

"Ankara halkının parasını sadece ihtiyaçları için kullandık"

ABB Başkanı Mansur Yavaş da açılışta yaptığı konuşmada, göreve başladığı andan itibaren Ankara halkının parasını sadece vatandaşların ihtiyaçları için kullandıklarını söyledi.

Bir belediye başkanı için en başarılı projeyi, "Kendi kentinde yaşayan insanların hiçbir şekilde mağdur olmamalarını sağlamak" şeklinde nitelendiren Yavaş, şunları kaydetti:

"Ankara halkının parasını israf etmeden kullanıyoruz. Mamak'taki hizmetlerimi biliyorsunuz. Bugünkü açılışını yaptığımız Mamak Mutlu Aile Yaşam Merkezi, 25 bin metrekare ve 7 katlı. İçerisinde gençlik merkezi, çocuk kulübü, aile danışmanlık merkezi ve kadın danışma merkezi var. 23. kreşimiz burada açılıyor, e-spor merkezimizi de burada açmış bulunuyoruz. Aynı zamanda burada günümüzün en önemli sorunu, bağımlılıkla mücadele ve dayanışma merkezi de bulunuyor."

Kaynak: AA

Mansur Yavaş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 31 Mart, mazlumların, emeklilerin, çiftçilerin kötü gidişine dur diyeceğimiz günlerin başlangıcıdır - Son Dakika

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