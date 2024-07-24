CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalar Belediyesi\'ni Ziyaret Etti

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Haber: Çağatan AKYOL/ Kameraman: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün önce CHP Adalar İlçe Başkanlığı'nı daha sonra Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ı ziyaret etti. Özel, belediye ziyareti sırasında, "Burası Adalar Belediye Hizmet Binası. Bu binanın son kullanılan odası bu. Biz ayrıldıktan sonra da bu oda boşalacak ve bu bina kentsel dönüşüm kapsamında, depreme karşı dayanıksız olduğu için terk edilecek. Hızla Adalıların en iyi hizmet alabileceği belediye personelinin de hayatının riske atılmayacağı, depreme dayanıklı bir binaya kavuşuyor. Bu konuda tüm yerel yöneticilere, hangi siyasi partiden olursa olsun deprem ve depreme karşı dayanıksızlık noktasında asla ve asla ihmalkar olmamalarını, ilk adım olarak bunu atmaları gerektiğini ifade ediyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Lozan Barış Antlaşması'nın 101. yıldönümü nedeniyle Heybeliada'da düzenlenecek etkinliğe katılmak üzere Adalar'a geldi. Özel'e CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, partililer eşlik etti. Önce partisinin ilçe başkanlığını ziyaret eden Özgür Özel, ardından Adalar Belediyesi'ne geçti. Burada başkan Ali Ercan Akpolat'ı makamında ziyaret eden Özgür Özel, şunları söyledi:

Depreme dayanıklı yapı açıklaması

"Bugün gerçekten Ada'da çok sıcak bir ilgi ile karşılandık. Öncelikle ben mekana dair bir şey söyleyeyim. Burası Adalar Belediye Hizmet Binası. Bu binanın son kullanılan odası bu. Biz ayrıldıktan sonra da bu oda boşalacak ve bu bina kentsel dönüşüm kapsamında, depreme karşı dayanıksız olduğu için terk edilecek. Hızla Adalıların en iyi hizmet alabileceği belediye personelinin de hayatının riske atılmayacağı, depreme dayanıklı bir binaya kavuşuyor. Bu Ercan Başkanın bence attığı çok önemli bir adım. Bunun için kendisini tebrik ediyorum. Bu konuda tüm yerel yöneticilere, hangi siyasi partiden olursa olsun deprem ve depreme karşı dayanıksızlık noktasında asla ve asla ihmalkar olmamalarını, ilk adım olarak bunu atmaları gerektiğini ifade ediyoruz.

"Ercan Başkanın Adalar Belediye Başkan adayımız olması ve sonra seçilmesi, Adalar'da bir hasreti sona erdirdi"

Ercan Başkanın Adalar Belediye Başkan adayımız olması ve sonra seçilmesi, Adalar'da bir hasreti sona erdirdi. Adalar'daki herkes Adalar'da doğmuş, büyümüş, yetişmiş, buranın bir sakini tarafından yönetilmesini istiyor. Ben bir önceki seçimde kendisine bir dahaki seçimde böyle bir aday belirleneceğinin sözünü vermiştim, kendi adına değil Ada'dan herhangi birisini adına. Genel Başkan olduğumuz da kendisinin de başvurusunu gördüğümüzde büyük bir memnuniyet duyduk. Kendisi adaylaştı, adaylığı tüm Ada'daki, tüm İstanbul'da bütün örgütümüze memnuniyet uyandırdı, çünkü örgüte duyulan güveni gösteriyordu. Ada'da da çok büyük bir memnuniyet uyandırdı. Çünkü ilk kez onların sorunlarını anlatabilecekleri son dönemde, seslerini duyacak bir belediye başkanını seçmenin iç huzuru içindeydiler. Zaman zaman görevlendirmeler oldu. Görevlendirilen arkadaşlarımızın hiçbir kusuru yok ama buranın başka bir sosyolojisi var. Burayı buraya ait olmayan kimsenin bunu bilmesi mümkün değil. Bu gelenek bundan sonra CHP'de hiç terk edilmeyecek. Ben buna inanıyorum. Ben görevde olduğum müddetçe, bunun sözünü veririm. Kurumsal sorumluluk açsından da Ada'nın burayı çok iyi tanıyan, bilen, içinde hisseden, kanında Adalılık akan birisi ya da birileri tarafından yönetilmesi lazım. Bu son derece önemli. Zaten alınan çok yüksek oy ve destek de bu tercihe Ada sakinlerinin verdiği olumlu tepki ve destektir. Siyaset sorunları ve krizleri yönetme sanatı.

"Toplu taşımanın ölçek tartışmasını, Ada'nın talebi doğrultusunda çözeceğiz"

Ada'ya bundan 5-6 yıl önce geldiğimde inanılmaz tartışmalar vardı. Faytonların kalmasını isteyenler, hayvan hakkı savunucuları çekilen ıstırabı ama buraya gelecek ulaşımla ilgili yapılacak tercihlerin ne olacağı, nasıl sonuç doğuracağı tartışılıyordu. O tartışma bu dönemde de elektrikli araçlarla çözüldü ancak aracın boyutu konusunda bir itiraz vardı. Bu krizi sayın başkan hem partimizi, hem bizleri çok iyi tanıdığı için, hem Ada halkının ne istediğini çok iyi bildiği için, belki yükü biraz fazla üstüne alarak, kendisi üzüldü ama kimsenin üzülmesine izin vermedi. Çok önemli bir gayret gösterdi. Şu anda Ada'da başta korsan raporlu cihazlar, aletler, motosikletler, bir takım ruhsatsız araçların ortadan kalkması, bir takım sayısı belirsiz tekerlekli aracın trafikten çekilmesiyle trafiğin rahatladığını, şu anda ulaşım sorunun büyük ölçüde aşıldığı, bir küçük takviye ile daha tamamen ortadan kalkacağı söyleniyor. O konuda biz de katkı sağlayacağız. Daha sonra Ada'da genel kabul gören, daha küçük boyutlara sahip, şimdi üretilen ama yokuş çıkamayan, şimdi Türkiye'de yokuş çıkanın da üretildiği, ruhsatlandığı anda Ada'ya kazandırılacak bir genel mutabakatla sorunu çözecek noktaya gelindi. Bundan çok çok mutluyuz. Ben krizi Ercan Başkanın örgütü ve Ada'sına bağlılığına inanarak yönettim. Ona sorduk. O ne diyor diye baktık. Onun önerilerini aramızda değerlendirdik ve tartıştık. İlk başta biraz sesler yükselmişti. Ama sonra çok doğru bir noktaya gelinmeye başlandı. Belki bundan 1,5 yıl sonra herkesin çok üzerinde mutabık olduğu bir ulaşım sistemimiz de olacak. Hem araçlarıyla, hem yol yoğunluğuyla. Ben bugün gözümle gördüm, hepiniz görüyorsunuz. Eskiden sağdan, soldan geçen her biri birbirinden farklı üç tekerli, dört tekerli, şarjlı araçlar varken, şimdi yollar yayalara kalmış durumda. Toplu taşımaya kalmış durumda. Toplu taşımanın ölçek tartışmasını, Ada'nın talebi doğrultusunda çözeceğiz. Bugünlerdeki sıkıntının yüzde 10-15'i kaldı, onu da küçük araçların sayısını artırarak çözeceğiz. Memnun oldum burada gördüklerimden.

"Bu kadar da hoş bir coğrafyada olmak çok önemli"

Tabi biz buraya Lozan Barış Anlaşmasının 101'inci yılı için İnönü Evi'nde yapılacak olan törene iştirak için geldik. Ama bir kuralımız var. Eğer bir yerde bir siyasi faaliyet yapıyorsak önce baba evine, CHP ilçe başkanlığına, sonra varsa, Allah yokluklarını göstermesin, bu dönem 412 tane var. İstanbul'da 26 tane var. Belediyelerimize uğruyoruz, ondan sonra faaliyete geçiyoruz. Ama bir Türkiye'de bu belediyede faaliyetin yapıldığı yer ile belediye aynı belediye. Ama farklı Adalardalar. Bu kadar da hoş bir coğrafyada olmak çok önemli. Birazdan ayrılacağız. Ada değiştireceğiz, İnönü Evi'ne geçeceğiz, orada törenleri yapacağız, ondan sonra tekrar buraya döneceğiz. Ben İstanbul'un şüphesiz en güzel ilçesine, İstanbul'un en güzel göründüğü yerden İstanbul'a bakmanın keyfini yaşayan bütün Adalılara sağlıklı, mutlu, demokratik, istedikleri gibi bir kent kültürünü yaşayacakları bir Ada vaat ettik, onun da baş savunucusunu Ada'nın belediye başkanı yaptı Adalar'ın seçmenleri. Hepsini kutluyorum, hepsine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de Ada'nın ve Ada'nın tercihlerinin arkasında olmaya devam edeceğiz. Bugün buraya Sevgili Ekrem İmamoğlu ile birlikte gelecektik ancak Paris Olimpiyatları'na gidiyor. Çünkü Türkiye'nin bir olimpiyat talebi var. Onların canlı ve diri tutulabilmesi olimpiyat açılışında orada ev sahibi ilin belediye başkanının bulunmasıyla mümkün. Sabahleyin uçağa binerken telefonlaştık. Ercan Başkana, ilçe başkanımıza, yöneticilerimize, bütün Adalar'ın sakinlerine selamını iletti. Siz değerli basın mensuplarına selamlarını iletti. İlerleyen zamanlarda yine güzel günlerde bir arada olmak ümidiyle, hepinize teşekkür ediyorum"