Özgür Özel Avcılar'da. - Son Dakika
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Özgür Özel Avcılar'da.

18.06.2025 22:16
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "etkin pişmanlıktan yararlanma" çağrısına, "Ben, ne Utku'yu, ne Ekrem Başkan'ı ne diğer 11 belediye başkanımızı tanıdığım güne pişman değilim. Onları atadığım güne pişman değilim. Onlara sonuna kadar kefilim. Ama şunu biliyorum, sen Anayasa'ya aykırı olarak İstanbul'a atadığın başsavcıyı tanıdığın güne de atadığın güne de ona güvenmeye de bin pişmansın, bin pişmansın. Çünkü, iftirayla, kara çalarak, lekeleyerek sonuç almaya çalışmak korkaklıktır" yanıtını verdi.

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "etkin pişmanlıktan yararlanma" çağrısına, "Ben, ne Utku'yu, ne Ekrem Başkan'ı ne diğer 11 belediye başkanımızı tanıdığım güne pişman değilim. Onları atadığım güne pişman değilim. Onlara sonuna kadar kefilim. Ama şunu biliyorum, sen Anayasa'ya aykırı olarak İstanbul'a atadığın başsavcıyı tanıdığın güne de atadığın güne de ona güvenmeye de bin pişmansın, bin pişmansın. Çünkü, iftirayla, kara çalarak, lekeleyerek sonuç almaya çalışmak korkaklıktır" yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Avcılar ilçesi Marmara Caddesi'nde düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi"nde yaptığı konuşmada, "Bu meydanda heyecan var, cesaret var, haklılık var. Bu meydanda ahlaki üstünlük var, psikolojik üstünlük var, çoğunluk enerjisi var çünkü haklıyız" dedi. Özel, 31 Mart yerel seçimlerinde 33 yaşındaki Utku Caner Çaykara'nın Avcılar Belediye Başkanı seçildiğini belirterek, Çaykara'nın otobüs üstünde bulunan eşi, annesi, babası ve kardeşini mitinge katılanlara tanıttı.

Özel, kendisine "ceketini çıkar" diye seslenen yurttaşlara, "Ceketi çıkarmam, ceketi çıkarıp, kolları sıvayacağı dışarı çıkaracağız, o gelecek yapacak onu" yanıtını verdi. Özel, şöyle devam etti:

"Utku'ya kefilim, Ekrem Başkan'a kefilim"

"Utku'ya kefilim, Ekrem Başkan'a kefilim. Ey Erdoğan, bana diyorsun ki, 'Etkin pişmanlıktan yararlan, onları bırak'. Ben, ne Utku'yu, ne Ekrem Başkan'ı ne diğer 11 belediye başkanımızı tanıdığım güne pişman değilim. Onları atadığım güne pişman değilim. Onlara sonuna kadar kefilim. Ama şunu biliyorum, sen anayasaya aykırı olarak İstanbul'a atadığın başsavcıyı tanıdığın güne de atadığın güne de ona güvenmeye de bin pişmansın, bin pişmansın. Çünkü, iftirayla, kara çalarak, lekeleyerek sonuç almaya çalışmak korkaklıktır. Biz, meydandayız, karşındayız. Gel, mücadele edelim ama gizli tanıklarla, yalancı şahitlerle, itiraf dediğin iftiralarla insanlara zorla 'Şuraya imza at, evine git, çocuğuna kavuş' diyerek yapılan şantajlarla adalet olmaz, adalet olmaz.

"Tarihe korkaklar olarak geçersiniz"

Gençlere güvendik, inandık. Avcılar'dan, bu büyük meydandan bu ucunu bucağını göremediğim bu kalabalıktan, Avcılar'ın, İstanbul'un AK Partili gençliğine sesleniyorum. Partiniz kuruldu, 23 yıl boyunca seçimlere girdi, çıktı, birinci parti oldular. Biz, 47 yıl boyunca birinci parti olamadık. Suçu ne seçmene attık, ne olmayacak işlere kalkıştık. Kusuru kendimizde aradık, çalıştık, uğraştık, en sonunda gençlerle, kadınlarla büyük bir değişimi ve büyük bir başarıyı yakaladık. 23 yıldır Sayın Erdoğan'ın partisi ilk kez seçim kaybetti. Bizim 47 yıl gösterdiğimiz sabrı, metaneti, seçmene saygıyı 47 ay gösterecekti. Cumhurbaşkanlığı seçim takviminin başlamasına 47 ay vardı. Bırakın 47 ayı, 47 gün sabretmediler. Şimdi Sayın Erdoğan, 23 yıldır maç yaptığımız sahadan topu koltuğunun altına almış, saraya götürüyor. 'Artık maç yok' diyor. 'Ben bu topu keseceğim' diyor. 'Kendimde oynamam, kimseye de oynatmam çünkü artık kazanamıyorum' diyor. AK gençliğe sesleniyorum, gidin Erdoğan'a deyin ki, 'Topu ver, biz gideceğiz CHP'yle maç yapacağız.' Eğer topu alır gelirseniz belki bir maçı kaybedersiniz, belki iki maçı kaybedersiniz ama siyaset tarihine kazanınca oynayan kaybedince kaçan topu kesenlerden değil, demokratların arasında geçersiniz. Bir siyasi partinin demokratlığına seçimi kazanınca ne yaptığıyla karar veremezsiniz. Kazanmak kolay, zor olan mağlubiyeti kabullenebilmek. Bir seçim kaybedip de, bu şekilde çamura yatarsanız, tarihe korkaklar olarak geçersiniz, korkaklar olarak. Korkaklarla değil cesurlarla, haklılarla birlikte mücadele edelim.

"Utku'nun suçu Avcılar'da rekor kırmakmış"

En gencimizi aldılar, göz bebeğimizi aldılar. Haksız ithamlarla içeride tutuyorlar. Aziz İhsan Aktaş, TBMM'de, Yargıtay'da, THY'de, üniversite hastanesinde, bir sürü bakanlıklarda AK Parti'deki dünya kadar belediyede iş yapan birisi. Bunların hiçbirisine bakmıyorlar. Bunu suç örgütünün başı diye operasyon başlattılar. Suçunu itiraf etti diye bunu saldılar, iftira attığı kişileri içeride tutuyorlar. Suç örgütünün başı dışarıda, suç örgütünün elemanları dışarıda, bizim belediye başkanları içeride. Utku'yu neyle suçluyorlar biliyor musunuz? Güya, Aziz İhsan Aktaş seçimden önce CHP'nin Avcılar İlçe Başkanlığı'na bir tane seçim arabası yollamış, 1,5 ay o araba kullanılmış. Utku'yu sadece bu ifadeye dayanarak içeriye koyuyorlar. Peki, bu adam daha sonra Avcılar'dan ihaleyi almış mı? Almamış. Utku ile arasında bir temas olmuş mu? Olmamış. Utku'nun suçu neymiş? Avcılar'da rekor kırmakmış, Avcılar'a hizmet etmekmiş. Utku'nun ne evi var, ne arabası var. Olmayan malı aklama suçundan içeride tutuklu tutuyorlar. Eğer, Utku bu meseleden bir gün tutuklu kalacaksa, AK Partili bütün siyasetçiler ömür boyu müebbet hapis yatarlar.

"En lüks aracı altına çektireceksin"

2019'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni aldık. 879 araç kayıp. Nerede bu arabalar? 59'u AK Parti il başkanlığında. 42'si AK Parti seçim çalışmaları için ilçelere verilmiş. TÜGVA'dan, Okçuluk Vakfı'ndan çıktı. TBMM'nin şimdiki başkanına bile İBB'den araç vermişler. O zamanki görevi sırasında kullansın diye. Araçlardan bir tanesi de en lüksü de Akın Gürlek'ten çıktı. Bugün açıklama yapıyor, 'Belediyeler, adliyeye araç verir'. Verir, servis aracı veriyoruz. Sen, o dönem muadilin hakimler Renault Fluence'e binerken İBB'den en lüks aracı altına çektireceksin, 540 gün kullanacaksın, sonra Utku Caner Çaykara'nın haberi olmadan sokaklarda anons yapan seçim arabasından tutuklama yapacaksın. Yazıklar olsun.

"İmamoğlu onu yenecek diye bu zulüm yapılır mı"

Geçen hafta bu saatlerde burada olacaktık ama mitingi iptal etmek zorunda kaldık. Çünkü kardeşim, genç, 40'lı yaşlarında mimar Ferdi Zeyrek, önce hepimizi çok üzen 3 günü bize yaşattı sonra da hakkın rahmetine kavuştu. Onu uğurladık. En yakınımdı, tertemizdi. Sütte leke var, Ferdi'de leke yok demiştim. Sütte leke var Utku kardeşimde de leke yok. Böyledir bizim gençlerimiz. CHP'lilik böyledir. Sırf Tayyip Erdoğan seçimi kazanamayacak diye, sırf İmamoğlu onu yenecek diye, bundan bir sonraki cumhurbaşkanı milletimiz takdir ederse Ekrem İmamoğlu olacak diye bu zulüm yapılır mı?"

(Sürecek)

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Özgür Özel Avcılar'da. - Son Dakika

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