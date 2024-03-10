CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Kartal'da Yurt Açılışında Konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Kartal'da Mustafa Necati Kız Öğrenci Yurdu'nun açılışında; "Bugüne kadar Türkiye'de belediyelerimiz tam 64 tane yurt açtılar. Bu çok önemli bir adım çünkü yurt yapmak aslında baktığınızda belediyelerin işi değil. Her şeyi yapan TOKİ, lüks konutlar yapan, toplu konutlar yapan, okul yapan, cami yapan TOKİ bir tek yurt yapmıyorsa bunda bir başka mesele var görülmesi gereken. Cemaatler, tarikatlar yurt yapıyor. Yoksul öğrencileri orada barındırıp, onların dünya görüşüne şekil vermeye, onları hayata tutunmaya çalıştıkları bu süreçte bir başka yerden yakalamaya çalışıyorlar. Aslında her şeyi yapan TOKİ'nin bir tek yurt yapmamasında bu iktidarın kimlere ne maksatla alan açtığını hep birlikte görüyoruz. Önce yerel seçimlerde başaracağımızı sonra da Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında CHP'nin son genel başkanına da ilk genel başkanına da vefa borcumuzu onların partisini iktidar yaparak ödeyeceğimizi buradan müjdeliyorum" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Kartal'da yaMustafa Necati Kız Öğrenci Yurdu'nun açılışını yaptı. Açılışa Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başka bir yerdeki halk buluşması nedeniyle programı nedeniyle açılaşa katılamadığını belirten Özel burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:
" İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Kartal'a neler yaptığına şöyle bir bakınca okumakla bitmeyecek ama 6 bin 44 öğrenciye Kartal'da burs veriyor. Kartal aslında geçen seçimde Ekrem başkana ve Gökhan başkana verdiği oydan çok memnun. Bütün anketler bunu gösteriyor. Bu kadar yüksek memnuniyete bakınca 6 bin 44 öğrenciye burs vermek demek şu demek, geçen sefer eğer bu tercihte bulunmasaydı İstanbullular, bu 6 bin öğrencinin sahip çıkanı yoktu. 1529 öğrenci düzenli kırtasiye desteği alıyor. 185 bin ton sadece Kartal'da asfalt dökmüşler. 72 bin 366 metrekare yayalaştırma çalışması yapmışız. 6 bin 370 haneye 10 bin 98 öğrenciye düzenli nakdi destek sağlıyoruz Kartal'da. 55 bin kişiye sağlık hizmeti vermişiz. 3 bin 935 ağaç, 3 buçuk milyon çiçek ve fide dikmişiz. 32 bin 873 adet gıda ve hijyen kolisi dağıtmışız. 34 bin 980 bin sahipsiz hayvana veterinerlik hizmeti sağlamış, barınaklara almışız. 8 bin 224 haneye İstanbulkart vermişiz annelere.
"TÜRKİYE'NİN FARKLI COĞRAFYALARINA YOLLANMIŞ BİR MESAJ"
Kartal'da, gençleri merkezine alan bir belediyecilik anlayışının 'sen oku' diye ve genç üniversiteli kampanyalarıyla öğrencilere destek sağlamanın ve bunu 31 Mart'tan sonra Türkiye'deki tüm CHP'li belediyelere yaygınlaştıracak olmanın umudunu, heyecanını, kıvancını yaşıyoruz. 2022 yılında Türkiye'de üniversite öğrencilerinin sadece yüzde 22'sine yurt imkanı sağlanabiliyor. Bu oran İstanbul'da yüzde 10'un biraz üzerinde. Böylesine bir yatırımın yapılması böylesine bir kız öğrenci yurdunun açılması Türkiye'nin diğer 80 vilayetinden buraya gelen öğrencilerin annelerinin, babalarının Türkiye'nin farklı coğrafyalarında yüreklerine yollanmış çok sıcak bir mesaj. Kartal'dan onlara uzatılan bu dostluk eli Türkiye'nin toplumsal barışına da çok önemli bir katkı da bulunacak. Bu tip işleri sürdüreceğiz.
"HER ŞEYİ YAPAN TOKİ YURT YAPMIYOR..."
Bugüne kadar Türkiye'de belediyelerimiz tam 64 tane yurt açtılar. Bu çok önemli bir adım çünkü yurt yapmak aslında baktığınızda belediyelerin işi değil. Üniversite açıyorsanız, barınma sorununu merkezi yönetim olarak çözmeniz lazım ama her şeyi yapan TOKİ, lüks konutlar yapan TOKİ, toplu konutlar yapan TOKİ, okul yapan, cami yapan TOKİ bir tek yurt yapmıyorsa bunda bir başka mesele var görülmesi gereken. Eğer Kartal Belediyesi biz de olmasa, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bizde olmasa, Türkiye'deki diğer belediyelerimiz olmasa o 64 tane yurt yapılmayacak. Ama birileri yurt yapıyor. Cemaatler, tarikatlar yurt yapıyor. Yoksul öğrencileri orada barındırıp, onların dünya görüşüne şekil vermeye, onları hayata tutunmaya çalıştıkları bu süreçte bir başka yerden yakalamaya çalışıyorlar. Aslında her şeyi yapan TOKİ'nin bir tek yurt yapmamasında bu iktidarın kimlere ne maksatla alan açtığını hep birlikte görüyoruz.
"VEFA BORCUMUZU, PARTİMİZİ İKTİDAR YAPARAK ÖDEYECEĞİZ"
Bu alanları olması gerektiği gibi sahiplenen yerel yöneticilerimizin tamamında, Gökhan başkanın şahsında, bu yurttaki bu iş birliği anlaşmasını yapan Şah Kulu Derneği'nin, Şah Kulu Vakfı'nın başkanına ve yöneticilerine burada emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 31 Mart'ta sonra çok daha fazla sosyal demokrat belediye başkanına sahip olacağımızı, İstanbul'da 14 olan belediye sayımızı başkanımız '14 artı 14' diyerek 28 diye bir hedef koyuyor çok yüksek rakamlara ulaştıracağımızı, genç belediye başkanları çoğaldıkça daha çok gencin önünün açılacağını, CHP'nin genç Cumhuriyet'in yüzüncü yılında bundan sonra daha çok kadınla, gençle çok daha kararlı adımlarla yürüyeceğimizi, önce yerel seçimlerde başaracağımızı sonra da Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında CHP'nin son genel başkanına da ilk genel başkanına da vefa borcumuzu onların partisini iktidar yaparak ödeyeceğimizi buradan müjdeliyorum."
Son Dakika › Güncel › CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Kartal'da Yurt Açılışında Konuştu - Son Dakika
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