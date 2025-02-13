Özgür Özel'den Demokrat Parti'ye Ziyaret

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti. Özel, "Güncel siyasi meselelere ve hem dünyadaki, hem Türkiye'deki yaşanan tüm bu olumsuzluklara karşı hep birlikte Türkiye'nin çıkarları başta olmak üzere demokrasiyi savunma noktasındaki karşılıklı irademizi bir kez daha teyit etmiş olduk. Bundan sonra Türkiye için ve Cumhuriyet için yan yana birlikte olmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Demokrat Parti'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Özel'e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftci ve Ensar Aytekin eşlik etti. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve beraberindeki heyet ise Özel'i kapıda karşıladı. Demokrat Parti Genel Merkezinde gerçekleşen görüşmenin ardından Özel ve Uysal açıklama yaptı.

Gültekin Uysal şöyle konuştu:

"Öncelikle Sayın Genel Başkanıma nazik ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum. Uzun zaman oldu diyebiliriz herhalde. Üç beş aydır karşılıklı olarak ziyaretler yapalım diye konuşmuştuk ama nasip bugüne. Türkiye'nin can alıcı bir gündemi var ve içine girdiği bir tarihi siyasi süreç var. 1 Ekim 2024 itibariyle iktidarın Türkiye'yi daha da içe kapatarak demokrasimizin oksijenini tüketeceği bir sürece sürükleme niyetini o günden bugüne yaşananlar zaten teyit ediyor. Adeta İkinci Meşrutiyetin önümüzde sopalı seçimleri diyebileceğimiz demokratik rekabeti yok etme noktasına kadar varabilecek bir siyaset sürecin kodlandığını da yaşananlardan idrak edebiliyoruz. Bütün bu değerlendirmelerimiz Sayın Genel Başkan ve heyetiyle beraber karşılıklı iyi niyet çerçevesinde paylaşma imkanı bulduk. Önümüzde Türkiye Cumhuriyeti devletinin çok partili hayata geçtiği günden bugüne elden ele yükselen bayrağının inşallah yarınlara topyekun Cumhuriyet'in değerleriyle beraber taşıyacağımız noktasında zaten çok uzun süredir 16 Nisan referandumundan bu yana kurumsal olarak da pek çok süreçte omuz omuza verdiğimiz bir siyasi parti o açıdan önümüzdeki süreç siyasi partiler kendi cephesinden değerlendirmelerini yapacaklardır. Ama asıl olan demokratik rekabet zeminini koruyabilmektir. Bugün Türk siyaseti, Türk demokrasisi, muhalefet, muhalefet partileri, muhalefet siyasetçileri bir abluka altında. Bunu da ancak topyekun bir mücadeleyle yıkılabileceği inancı içerisindeyiz. O açıdan ben Sayın Genel Başkanım bu ziyaret vesilesiyle hem kendilerine hem de şahıslarında CHP camiasına teşekkürlerimizi, saygılarımızı sunuyorum."

Özgür Özel: "Demokrasiyi savunma noktasındaki karşılıklı irademizi bir kez daha teyit etmiş olduk"

Özel ise ziyarete ilişkin şunları söyledi:

"Bugün Sayın Gültekin Uysal'ı ve değerli yöneticilerini ziyaret ettik. Kasım ayında gerçekleştirdikleri kongreleri ile güven tazelediler. Kendilerini kutlamak ve içinde bulunduğumuz zorlu süreçte hem varlıklarıyla, hem değerlendirmeleriyle CHP'nin karşı karşıya olduğu ve maalesef hukukun, adalet sisteminin alet edildiği bir saldırı karşısında gösterdikleri dostça dayanışma için kendilerine teşekkür etme imkanı buldum. Bir kez daha burada bu duygularımı ifade edeyim.

Bunun yanı sıra elbette İstanbul'da Cumhuriyet Başsavcısı eliyle bir siyasi operasyon gerçekleştiriliyor. Hangi evresinde olduğumuzu bilmiyoruz ama daha sonuna gelmediğini biliyoruz. Onların niyetlendiği sona bekleyerek ve izleyerek katlanacak halimiz yok. Buna en net reaksiyonu vermek durumundayız. Partinin yetkili kurulları ile yaptığımız bütün değerlendirmeler, çizdiğimiz yol haritası noktasında geçmiş dönemlerde birlikte olduğumuz ittifak, birlikte listelerden seçime girdiğimiz Demokrat Parti'nin Sayın Genel Başkanı'nı da süreçle ilgili bilgilendirme fırsatını yakaladım. Güncel siyasi meselelere ve hem dünyadaki, hem Türkiye'deki yaşanan tüm bu olumsuzluklara karşı hep birlikte Türkiye'nin çıkarları başta olmak üzere demokrasiyi savunma noktasındaki karşılıklı irademizi bir kez daha teyit etmiş olduk. Ben de kendisine ve değerli yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da Türkiye için ve Cumhuriyet için yan yana birlikte olmaya devam edeceğiz."