Özgür Özel, İBB Personeliyle Vedalaşarak Ayrıldı

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili seçiminin yapılmasının ardından, 7 gündür kaldığı İBB binasından personelle vedalaşarak ayrıldı.

CHP'nin çağrısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasından bu yana her akşam Saraçhane'de mitingler düzenlendi. Özgür Özel, bu akşam son kez Saraçhane'de İstanbullu yurttaşlarla bir araya geldi. Özel, İBB Başkan Vekili seçiminin yapılmasının ardından 7 gündür kaldığı İBB binasından personelle vedalaşarak ayrıldı.