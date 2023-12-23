Özgür Özel, İzmir\'de: "Bugüne Kadar İzmir\'de Muvaffak Olamayanlar, Çirkinleşerek Muvaffak Olacaklarını Sanıyorlarsa Aldanıyorlar.

Haber: SULTAN EYLEM KELEŞ/ Kamera: KERİM UĞUR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İzmir İl Başkanlığı'nda; "Buradaki yerel seçimi, bir genel seçim havasına sokup; genel seçimlerde olduğu gibi birtakım yalanlara dolanlara, karalamalara, gerginliklere sığınarak İzmir'i kazanmaya çalışmaları; kendi etkisizliklerini, özgüven eksikliklerini gösteriyor… Bugüne kadar İzmir'de muvaffak olamayanlar, çirkinleşerek muvaffak olacaklarını sanıyorlarsa bunda aldanıyorlar. En iyi cevabı bir kez daha İzmirlilerden alırlar" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün CHP İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Özel, burada şunları söyledi:

"Bugün Kubilay'ın şehit edilişinin 93. yıldönümünde, anma törenlerine katılmak için Menemen'deydik. Bugün, Genel Başkan seçildikten sonra İzmir'deki ilk resmi programımızdı. Onun için; İzmir İl binamıza gelmeyi, İl Başkanımızı, il yöneticilerimizi ziyaret etmeyi uygun gördük. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız da gün boyunca programımıza eşlik ettiler. Burası benim CHP Genel Başkanı olarak makam odam. CHP Genel Başkanlarının 83 tane makam odası var; Recep Tayyip Erdoğan'dan bile çok. Onun çok çeşitli yerlerdeki makam odalarından hep bahsedilir… Bizim makam odalarımız 81 ilde var, bir tane Meclis'te var, bir tane Genel Merkez'de var. İl Başkanlarımız, CHP Genel Başkanlarına illerinde vekalet ediyorlar. ve bizim oturduğumuz, Atatürk'ten emanet koltuğu burada temsil ediyorlar. O yüzden bir ilde programımız varsa, o ilde, o ilçede mutlaka CHP il, ilçe binamıza uğruyoruz. Burası bizim baba evimiz. Kendi memleketimiz ana kucağımız, ama CHP il ve ilçe başkanlıkları bizim baba evimiz.

Bir yerel seçim yaklaşıyor. Tabii herkes adaylıkları merak ediyor. O iş kendi mecrası içinde ilerliyor. İzmir'e özel, merak edilecek ilave bir şey, ilave bir olumsuzluk falan yok. Ölçme değerlendirmeler devam ediyor. ve aynı ölçekteki büyükşehirlerle birlikte İzmir'in büyükşehri de, ilçe belediye başkanlıkları da açıklanacak. O konuda ilave herhangi bir mevzu yok.

Ama bir gerçek var. İzmir CHP'nin amiral gemisidir, sançar gemisidir. O yüzden İzmir'deki seçim sonuçları CHP için her yerdekinden çok önemlidir. Bu süreçte, AKP'nin İzmir üzerinde fevkalade manipülatif, sürekli gerçekleri çarpıtan, karalamalarla kampanyalar düzenlemeye çalışmasını şöyle yorumlamak gerekiyor. Kendi güçleri ile bir şey yapamayacaklarını anladıkları için en iyi bildikleri işi yapmaya ve saldırarak ve çirkinleşerek siyaset yapmaya çalışıyorlar. Ama İzmir'de karşılarındaki muhataplar; il başkanımız, ilçe başkanlarımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız, genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz; İzmir'e yakışır siyasi figürler. İzmir'e yakışır bir siyasi dille, olgunluk ve centilmenlikle bu kampanyayı yürütmeye devam edecekler.

Buradaki yerel seçimi, bir genel seçim havasına sokup; genel seçimlerde olduğu gibi birtakım yalanlara dolanlara, karalamalara, gerginliklere sığınarak İzmir'i kazanmaya çalışmaları; kendi etkisizliklerini, yetkinsizliklerini, kendi özgüven eksikliklerini gösteriyor. O yüzden biz İzmir'e yakışır bir kampanya yürüteceğimizden, güler yüzlü bir kampanya yürüteceğimizden, İzmirlileri germeyen bir kampanya yürüteceğimizden herkes emin olsun.

Bugüne kadar İzmir'de muvaffak olamayanlar, çirkinleşerek muvaffak olacaklarını sanıyorlarsa bunda aldanıyorlar. En iyi cevabı bir kez daha İzmirlilerden alırlar.

Manisa'dan sonra burası benim ikinci memleketim. Kampanya sürecinde hem Genel Başkan sıfatıyla, hem de burada yetişmiş, İzmir'in evladı sıfatıyla beni burada çokça göreceksiniz. ve İzmir'de en iyi sonucu hep birlikte en iyi sonucu alacağız."