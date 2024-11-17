CHP lideri Özel, önlük giyip lahana sattı

İstanbul Bahçelievler'deki Yenibosna Pazaryeri'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önlük giyip lahana satışı yaptı.
CHP lideri Özgür Özel, İstanbul Bahçelievler'de Yenibosna Pazaryerinde pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Pazarcıların ve caddede satış yapan esnafın taleplerini ve sorunlarını dinleyen Özel, çözüm önerilerini anlattı.
Ziyaret esnasında ilginç anlar yaşandı. Özgür Özel bir süre sonra tezgahın arkasına geçti. Önlüğü takan Özel lahana sattı. Özel'e hem pazarcı esnafı hem de vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
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