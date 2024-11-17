CHP lideri Özel, önlük giyip lahana sattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP lideri Özel, önlük giyip lahana sattı

Geniş Video İzle

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Bahçelievler'deki Yenibosna Pazaryeri'nde pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları dinledi. Tezgahın arkasına geçen Özel, önlüğü takıp lahana satışı yaptı.

17.11.2024 18:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Bahçelievler'deki Yenibosna Pazaryeri'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önlük giyip lahana satışı yaptı.

CHP LİDERİ ÖZEL'DEN PAZAR ZİYARETİ

CHP lideri Özgür Özel, İstanbul Bahçelievler'de Yenibosna Pazaryerinde pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Pazarcıların ve caddede satış yapan esnafın taleplerini ve sorunlarını dinleyen Özel, çözüm önerilerini anlattı.

CHP lideri Özel, önlük giyip lahana sattı

ÖNLÜK GİYİP LAHANA SATTI

Ziyaret esnasında ilginç anlar yaşandı. Özgür Özel bir süre sonra tezgahın arkasına geçti. Önlüğü takan Özel lahana sattı. Özel'e hem pazarcı esnafı hem de vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

CHP lideri Özel, önlük giyip lahana sattı
Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Asgari Ücret, Bahçelievler, Özgür Özel, Yenibosna, İstanbul, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP lideri Özel, önlük giyip lahana sattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Murat Sert:
    Sevimli görünmeye calisiyor garip, 3 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Bırakın Bu Oyunları Yemezler 2 2 Yanıtla
  • Mehmet Ergüven:
    Oradan da pazar günü kiliseye mi gitmiş ?? 1 1 Yanıtla
  • Serdar Erişen:
    özüne dönmüş 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:45 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş
17:45 İstifası an meselesi olan Cemal Enginyurt CHP’ye geçebilir İstifası an meselesi olan Cemal Enginyurt CHP'ye geçebilir
17:11 AK Partili Varank’tan ihracı istenen teğmenler için “FETÖ“ benzetmesi AK Partili Varank'tan ihracı istenen teğmenler için "FETÖ" benzetmesi
14:17 Ziraat Bankası’ndan CHP’li vekilin 1 milyar TL’lik logo değişimi iddiasına yanıt Ziraat Bankası'ndan CHP'li vekilin 1 milyar TL'lik logo değişimi iddiasına yanıt
12:40 Köfteci Yusuf’un ardından bir skandal daha Ünlü firmanın dönerinden çıkanlar şoke etti Köfteci Yusuf'un ardından bir skandal daha! Ünlü firmanın dönerinden çıkanlar şoke etti
12:07 Ceyda Düvenci’nin kızı Melisa ile Nil Karaibrahimgil aynı sahneyi paylaştı Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa ile Nil Karaibrahimgil aynı sahneyi paylaştı
11:58 Jake Paul, Boks Dünyasının Efsanesi Mike Tyson’ı Mağlup Etti, Sunucu Gözyaşlarına Hakim Olamadı Jake Paul, Boks Dünyasının Efsanesi Mike Tyson'ı Mağlup Etti, Sunucu Gözyaşlarına Hakim Olamadı
11:40 Dünya’da ilk kez aynı kişiden hem yüz hem de çift el nakli yapılan adam nişanlandı Dünya'da ilk kez aynı kişiden hem yüz hem de çift el nakli yapılan adam nişanlandı
11:17 Şantiyede çalıştırmak istedikleri kepçe devrildi, 2 genç hayatını kaybetti Şantiyede çalıştırmak istedikleri kepçe devrildi, 2 genç hayatını kaybetti
11:10 Mike Tyson’u mağlup eden Jake Paul maçtan önceki videosu olay oldu Mike Tyson'u mağlup eden Jake Paul maçtan önceki videosu olay oldu
11:07 Evlenmeyi kabul etmeyen kızlarını sokak ortasında boğmaya çalıştılar Evlenmeyi kabul etmeyen kızlarını sokak ortasında boğmaya çalıştılar
10:55 Ahmet Türk’ü ziyaret eden İmamoğlu’nun Mardin’e girişi olay oldu Ahmet Türk'ü ziyaret eden İmamoğlu'nun Mardin'e girişi olay oldu
10:53 Öğrencileri ile ilişkiye girip konuşmamaları için rüşvet veren kadın öğretmen tutuklandı Öğrencileri ile ilişkiye girip konuşmamaları için rüşvet veren kadın öğretmen tutuklandı
10:45 Sosyal medya fenomeninin paylaştığı ekmek şeklindeki çanta fiyatıyla tepki çekti Sosyal medya fenomeninin paylaştığı ekmek şeklindeki çanta fiyatıyla tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2024 19:25:26. #1.12#
SON DAKİKA: CHP lideri Özel, önlük giyip lahana sattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.