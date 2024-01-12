CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Irak\'tan gelen şehit haberleri üzerine programını iptal etti

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İletişim Başkanlığından vatandaşlara şehit haberleri uyarısı: Yalnızca resmi açıklamalara itibar edelim•
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Irak'ın kuzeyinden gelen şehit haberleri üzerine yarın Manisa'daki programını iptal etti. Özel, yarın CHP Genel Merkezi'nde Merkez Yürütme Kurulu'nu (MYK) olağanüstü toplayacak.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Irak'ın kuzeyinden gelen şehit haberleri üzerine yarın (13 Ocak) Manisa'daki aday tanıtım toplantısını iptal ederek Ankara'ya dönme kararı aldı. Özel, yarın CHP Genel Merkezi'nde MYK'yı olağanüstü toplayacak.
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