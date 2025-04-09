Pakistan Başbakanı'ndan İsrail'e Tepki - Son Dakika
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Pakistan Başbakanı'ndan İsrail'e Tepki

Şahbaz Şerif, uluslararası toplumun Gazze'deki İsrail saldırılarına sessiz kalmasından endişeli.

09.04.2025 18:16
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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, küresel güçlerin İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları karşısındaki "sessizliğinden" endişe duyduğunu söyledi.

Pakistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Şerif, Cemaat-i İslami Partisi (JI) heyetiyle yaptığı görüşmede konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Şerif, uluslararası toplumun İsrail'in Gazze'ye saldırıları karşısında sessiz kaldığına dikkati çekerek, bu durumdan endişe duyduğunu dile getirdi.

İsrail'in bölgeye yönelik son saldırılarını kınadığını belirten Şerif, ülkesinin Filistin halkının "haklı" mücadelesini desteklediğini vurguladı.

Cemaat-i İslami'nin İsrail saldırganlığına karşı ülke genelinde yaptığı protesto çağrısı kapsamında 13 Nisan'da başta Karaçi kentinde olmak üzere ülke genelindeki ABD konsoloslukları önünde gösteriler düzenlenmesi bekleniyor.

??Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1449 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 647 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 810'a, yaralıların sayısı 115 bin 688'e yükseldi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistan Başbakanı'ndan İsrail'e Tepki - Son Dakika

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