Pakistan Büyükelçiliği, Keşmir'in özel statüsünün kaldırılmasının 5. yılında etkinlik düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Pakistan Büyükelçiliği, Keşmir'in özel statüsünün kaldırılmasının 5. yılında etkinlik düzenledi

Geniş Video İzle

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinin özel statüsünün kaldırılması kararının 5'inci yılı nedeniyle 'Keşmir Sömürge Günü' etkinliği düzenledi. Büyükelçilikte düzenlenen törene, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, Daimi Keşmir Temsilcisi Rasheed Turabi, Türkiye-Pakistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ali Şahin katıldı.

05.08.2024 15:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PAKİSTAN'ın Ankara Büyükelçiliği, Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinin özel statüsünün kaldırılması kararının 5'inci yılı nedeniyle 'Keşmir Sömürge Günü' etkinliği düzenledi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen törene, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, Daimi Keşmir Temsilcisi Rasheed Turabi, Türkiye-Pakistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ali Şahin katıldı. Keşmir sorununu anlatan fotoğraf sergisinin de yer aldığı törende konuşan Büyükelçi Cüneyd, Hindistan'ın 5 Ağustos 2019'da, Keşmir halkını kendi topraklarında güçsüzleştirmek, oy haklarını ellerinden almak ve mülksüzleştirmek amacıyla Keşmir'i yasa dışı olarak işgal ettiğini belirterek, "Bugün Cammu ve Keşmir'in özel statüsünü kaldırmasının üzerinden 5 yıl geçtiği gündür. Burada, Keşmir halkıyla dayanışmamızı ifade etmek ve kendi kaderlerini tayin hakkı için verdikleri haklı mücadeledeki dayanıklılıklarına bir saygı duruşunda bulunmak için toplandık" dedi.

'KALICI BARIŞ ÇABALARINI DESTEKLİYORUZ'

Türkiye-Pakistan Parlamentolararası Dostluk Gurubu Başkanı Ali Şahin ise Güney Asya'da barış ve istikrarın sadece bölge ülkeleri için değil, aynı zamanda tüm dünya için büyük önem taşıdığını kaydederek, "Pakistan'ın bölgede kalıcı barışa ulaşma çabalarını desteklemeye kararlıyız. Bu bağlamda, üzerinde çalışmamız gereken en önemli ve acil konulardan biri, bugün burada bir araya gelmemizin temel nedeni ve motivasyonu olan Keşmir'dir. Keşmir sorununun çözümü, Güney Asya'da kalıcı barış, istikrar ve refah için hayati önem taşımaktadır. Türkiye, Keşmir halkının talepleri doğrultusunda taraflar arasındaki diyalog yoluyla barış ve istikrarı yeniden sağlayacak adil bir çözüm savunmaktadır" diye konuştu.

Pakistan Büyükelçiliği, Keşmir\'in özel statüsünün kaldırılmasının 5. yılında etkinlik düzenledi
Kaynak: DHA

Ali Şahin, Hindistan, Pakistan, Türkiye, Turabi, Ankara, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan Büyükelçiliği, Keşmir'in özel statüsünün kaldırılmasının 5. yılında etkinlik düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:04 İran’ın 3’üncü büyük kenti İsfahan’da peş peşe şiddetli patlamalar İran'ın 3'üncü büyük kenti İsfahan'da peş peşe şiddetli patlamalar
21:25 Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü
20:22 ABD, Nijer’deki son askerlerini de geri çekti ABD, Nijer'deki son askerlerini de geri çekti
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı’nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı'nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz
19:22 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram’a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram'a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz
10:57 Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu
10:54 Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak’ın zor anları Göğsü açılınca büyük panik yaşadı Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak'ın zor anları! Göğsü açılınca büyük panik yaşadı
10:50 Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi
10:37 Mehmet Şimşek’ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum Mehmet Şimşek'ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum
10:26 Küresel deprem piyasaları vurdu Borsa İstanbul iki kez devre kesti Küresel deprem piyasaları vurdu! Borsa İstanbul iki kez devre kesti
10:25 Havaalanını karıştıran iddia AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen’de unuttu Havaalanını karıştıran iddia! AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen'de unuttu
10:22 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti!
09:58 Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu
09:57 Galatasaray, Gabriel Sara’yı rekor bonservisle kadrosuna kattı Galatasaray, Gabriel Sara'yı rekor bonservisle kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2024 03:43:06. #1.13#
SON DAKİKA: Pakistan Büyükelçiliği, Keşmir'in özel statüsünün kaldırılmasının 5. yılında etkinlik düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement