Pakistan Büyükelçiliği, Keşmir\'in özel statüsünün kaldırılmasının 5. yılında etkinlik düzenledi

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PAKİSTAN'ın Ankara Büyükelçiliği, Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinin özel statüsünün kaldırılması kararının 5'inci yılı nedeniyle 'Keşmir Sömürge Günü' etkinliği düzenledi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen törene, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, Daimi Keşmir Temsilcisi Rasheed Turabi, Türkiye-Pakistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ali Şahin katıldı. Keşmir sorununu anlatan fotoğraf sergisinin de yer aldığı törende konuşan Büyükelçi Cüneyd, Hindistan'ın 5 Ağustos 2019'da, Keşmir halkını kendi topraklarında güçsüzleştirmek, oy haklarını ellerinden almak ve mülksüzleştirmek amacıyla Keşmir'i yasa dışı olarak işgal ettiğini belirterek, "Bugün Cammu ve Keşmir'in özel statüsünü kaldırmasının üzerinden 5 yıl geçtiği gündür. Burada, Keşmir halkıyla dayanışmamızı ifade etmek ve kendi kaderlerini tayin hakkı için verdikleri haklı mücadeledeki dayanıklılıklarına bir saygı duruşunda bulunmak için toplandık" dedi.

'KALICI BARIŞ ÇABALARINI DESTEKLİYORUZ'

Türkiye-Pakistan Parlamentolararası Dostluk Gurubu Başkanı Ali Şahin ise Güney Asya'da barış ve istikrarın sadece bölge ülkeleri için değil, aynı zamanda tüm dünya için büyük önem taşıdığını kaydederek, "Pakistan'ın bölgede kalıcı barışa ulaşma çabalarını desteklemeye kararlıyız. Bu bağlamda, üzerinde çalışmamız gereken en önemli ve acil konulardan biri, bugün burada bir araya gelmemizin temel nedeni ve motivasyonu olan Keşmir'dir. Keşmir sorununun çözümü, Güney Asya'da kalıcı barış, istikrar ve refah için hayati önem taşımaktadır. Türkiye, Keşmir halkının talepleri doğrultusunda taraflar arasındaki diyalog yoluyla barış ve istikrarı yeniden sağlayacak adil bir çözüm savunmaktadır" diye konuştu.