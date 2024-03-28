Pakistan Cumhurbaşkanı Çin Büyükelçiliği'ne taziye mesajı yazdı

İSLAMABAD, 28 Mart (Xinhua) -- Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki Çin Büyükelçiliği'nde bir taziye mesajı yazan Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zardari, 27 Mart 2024.
Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zardari Çarşamba günü Pakistan'daki Çin Büyükelçiliğini ziyareti sırasında, terör saldırısında hayatını kaybeden Çin vatandaşları için başsağlığı diledi. (Fotoğraf: PID/Xinhua aracılığıyla)
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Tokat'ın Zile ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında sürücü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Cafer Alan idaresindeki otomobil, Yücepınar köyü yolunda şarampole devrildi. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Güllü Alan ise yaralandı. Yaralı, Zile Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Cafer Alan'ın cenazesi ise aynı hastanenin morguna gönderildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonetin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Dutlimanı bölgesinde denizde bir erkek cesedi bulundu. Cesedin İmralı Adası açıklarında batan Batuhan-A gemisi mürettebatına ait olabileceği üzerinde duruluyor. Soruşturma devam ediyor.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde ilkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte ardıç ağaçlarının üzerindeki yuvalar yeniden leyleklerle şenlendi. Leyleklerin mekanları, canlı yayın kameralarıyla dünyanın her yerinden izlenebiliyor. Leylekler, baharla birlikte çiçek açan ardıç ağaçlarının çevresinde yerleştikleri yuvalarında güzel görüntüler sergiliyor. Leyleklerin dönüşü, kuş ve fotoğraf severlerin ziyaretlerinin artmasına yol açtı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Feneri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne bağlı faaliyet gösteren Fener Market'i ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, ihtiyaç sahibi aileler için kurulan Fener Marketi gezerek, ürünleri inceledi.
Şırnak'ın Cizre ile İdil ilçeleri arasında bulunan Şerafettin Elçi Havalimanı, 2024 Şubat ayında 29 bin 933 yolcuya hizmet verdi. İç hat yolcu trafiği, Şubat ayında 29 bin 933 olarak kaydedildi. Ayrıca, havalimanına iniş-kalkış yapan uçak sayısı 506'ya ulaştı ve taşınan yük miktarı 309 ton oldu. Ocak-Şubat döneminde ise havalimanında toplamda 58 bin 852 yolcu, 878 uçak ve 605 ton yük trafiği gerçekleşti.
Tavas Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini vatandaşlarla birlikte doyasıya yaşamak için mahalle iftarları düzenliyor. Ramazan ayının başından itibaren her gün birkaç mahallede iftar sofraları kurularak, vatandaşlar aynı sofrada buluşuyor.
Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programında yeni dönem projeleri hakkında bilgi verdi. Palancıoğlu, Melikgazi için vizyon projelerinin Türkiye'ye örnek olacağını belirtti.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Iğdır Valiliğini ziyaret etti ve burada bir süre sohbet etti. Bakan Tekin, daha sonra öğretmenler ve eğitim yöneticileri ile bir araya gelecek.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, M.O. idaresindeki kamyon, plakası öğrenilemeyen N.T. ve M.Ş. idaresindeki otomobillerle çarpıştı. Kazada yaralanan M.Ş. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Zonguldak'taki Lavuar Alanı'nda incelemelerde bulundu. Bakan Özhaseki, bölgede TOKİ tarafından müze, sosyal tesis ve çarşı inşaatlarına başlandığını belirtti. Projenin tamamlandığında Zonguldak'a yakışacak bir alan olacağını söyleyen Özhaseki, ayrıca esnafın işlerini sürdürebilmeleri için yeni iş yerleri yapıldığını da açıkladı.
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