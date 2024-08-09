Pakistan'da 3 asker ve 4 saldırgan öldü

Pakistan'ın kuzeyinde bulunan ve Pakistan ordusuna ait 3 karakola düzenlenen saldırılar sonucu 3 asker ile 4 saldırgan öldü.
Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, saldırılar Hayber Pahtunhva eyaletindeki Tirah Vadisi'nde bulunan karakollara düzenlendi.
Ordu, 3 asker ve 4 saldırganın öldüğü saldırıların ardından, güvenlik güçlerinin diğer saldırganları yakalamak için bölgede arama çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.
Saldırı Pakistan Talibanı'na (TTP) bağlı "Hafız Gül Bahadır" grubu tarafından üstlenildi.
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